Hlas odovzdali aj poslanci ANO, Vondráček kritizoval eDoklady
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu hlasovali aj poslanci hnutia ANO, bývalý minister školstva Robert Plaga a Radek Vondráček. Druhý menovaný na sociálnej sieti X zároveň kritizoval problémy s aplikáciou eDoklady. TASR o tom informuje podľa správy portálu iDnes.cz a príspevkov na sieti X.
Plaga na X zverejnil fotografiu z volebnej miestnosti v meste Mělník. K fotografii napísal popis: „Hlavné mesto českej politiky...Mělník.“
Poslanec Vondráček hlasoval v meste Kroměříž. Na X sa vyjadril k problémom s aplikáciou eDoklady. „Zbabraná vládna digitalizácia má nového bračeka. Verím, že škandál s eDoklady je poslednou hanbou partie (českého premiéra Petra) Fialu a (ministra vnútra Víta) Rakušana. Čaká nás veľa práce. Musíme Česko opraviť!“ napísal.
Prvý deň hlasovania sprevádzal problém so spomínanou aplikáciou eDoklady, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Digitálna informačná agentúra zodpovedná za túto aplikáciu preto v sobotu vyzvala voličov, aby si so sebou do volebnej miestnosti zobrali aj fyzický doklad. Zároveň uviedla, že registrácia nových používateľov nefunguje.
