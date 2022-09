Hlas v komunálnych voľbách odovzdal Zeman aj Fiala

Praha 23. septembra (TASR) - V českých komunálnych voľbách, ktoré sa začali v piatok o 14.00 h, hlasoval medzi prvými prezident Miloš Zeman aj premiér Petr Fiala. Zeman volil prvýkrát ako občan obce Lány, kde má nové trvalé bydlisko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Som váš nový občan, už som zapísaný v zozname voličov," povedal Zeman volebnej komisii. Vo volebnej miestnosti prezident žartoval – najprv so svojím občianskym preukazom, ktorý má podľa neho odstrihnutý roh, a potom vzniesol otázku, ako sa s vozíkom dostane za plentu, ak tam nemôže byť podľa zákona nikto okrem voliča.



Po tom, ako hodil svoj hlasovací lístok do urny, povedal, že "voliči majú ísť ku komunálnym voľbám preto, aby im obce neriadili hlupáci". Na opozičné vyhlásenia, že tieto voľby sú referendom o vláde, reagoval, že je to tak v každej demokratickej krajine.



"Ak sú (občania) s doterajším vedením svojej obce spokojní, ich účasť vo voľbách je poďakovaním. Ak nie sú spokojní, jediný spôsob, ako sa ich zbaviť, je opäť účasť vo voľbách," vyhlásil český prezident.



Podľa informácií ČT24 svoj hlas už odovzdal aj premiér Petr Fiala či predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš. Fiala si želá, aby strana ODS, ktorej je predsedom, posilnila svoje pozície. Aktuálne má šesť primátorov a 180 starostov.



"Chceli by sme posilniť našu pozíciu vo veľkých mestách a obciach. Ide nám tiež o to, aby sme mali stále väčšinu v Senáte," povedal Fiala podľa CNN Prima News. Podporil pritom predsedu Senátu Miloša Vystrčila (ODS), ktorý opätovne kandiduje do hornej komory parlamentu vo volebnom obvode Jihlava.



Babiš dúfa, že sa hnutiu ANO podarí zlepšiť výsledky vo veľkých mestách. Expremiér označil voľby za referendum o súčasnej vláde. Strany z vládnucej päťkoalície podpichol, že v komunálnych voľbách kandidujú v rôznych koalíciách, pretože sa "hanbia kandidovať pod klasickými názvami ako ODS alebo KDÚ-ČSL".



Komunálne a senátne voľby sa v Česku konajú v piatok od 14.00 do 22.00 h a pokračujú v sobotu, keď budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Vo voľbách do obecných zastupiteľstiev môže v Česku hlasovať viac ako osem miliónov ľudí. Pred štyrmi rokmi volila necelá polovica z nich.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)