HLÁSIA 30 OBETÍ: Autobus sa zrútil do 800 metrovej rokliny

La Paz 18. februára (TASR) - Najmenej 30 osôb zahynulo a ďalších 15 utrpelo zranenia po tom, čo sa autobus s cestujúcimi v pondelok zrútil do 800 metrov hlbokej priepasti na juhu Bolívie pri meste Yocalla, uviedla tamojšia polícia a médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K nehode došlo na úzkej obojsmernej ceste medzi mestami Potosí a Oruro, pričom trasa vedie pozdĺž rokliny. "Najmenej 30 tiel" obetí bolo vyzdvihnutých a prevezených do márnice, ozrejmil predstaviteľ polície. Podľa miestneho spravodajského portálu Unitel záchranári previezli do nemocnice minimálne 15 osôb vrátane troch detí, pričom niekoľko ranených bolo vo vážnom stave. V súčasnosti nie je zrejmé, koľko osôb sa celkovo nachádzalo v autobuse, píše AFP.



Úrady predpokladajú, že nehodu zapríčinila neprimeraná rýchlosť vozidla, pričom vodič "nezvládol" riadenie, doplnil predstaviteľ polície. Podľa AFP ide doposiaľ o najvážnejšiu dopravnú nehodu v Bolívii v roku 2025.



V januári došlo tiež k dopravnej nehode neďaleko Potosí, keď ďalší autobus zišiel z cesty. Incident v tom čase neprežilo 19 ľudí.



Bolívia je známa svojimi kľukatými horskými cestami, ktoré sa vodičom môžu stať osudnými. V krajine s približne 12 miliónmi obyvateľov zahynie ročne pri dopravných nehodách až 1400 osôb, uvádzajú vládne údaje.