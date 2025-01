Hlásia vyše 50 mŕtvych po zemetrasení v Tibete

Záchranári prehľadávajú trosky po zemetrasení, ktoré postihlo čínsku autonómnu oblasť Tibet a pocítili ho aj v susednom Nepále v utorok 7. januára 2025. Foto: TASR/AP

Lhasa/Káthmandu 7. januára (TASR) — Najmenej 53 ľudí prišlo o život, 62 utrpelo zranenia a "mnoho budov" sa zrútilo v dôsledku silného zemetrasenia, ktoré v utorok ráno postihlo čínsku autonómnu oblasť Tibet a pocítili ho aj v susednom Nepále. Informovali o tom svetové agentúry s odvolaním sa na čínske štátne médiá.Podľa čínskeho seizmologického centra CENC zemetrasenie s magnitúdou 6,8 zasiahlo okres Ting-ž' ležiaci pri hraniciach s Nepálom o 09.05 h miestneho času (02.05 h SEČ). Americká geologická služba (USGS) uviedla, že zemetrasenie malo magnitúdu 7,1. Jeho hypocentrum sa nachádzalo v hĺbke desať kilometrov." uviedla čínska štátna televízia CCTV.Dodala, že do 10.00 h miestneho času boli zaznamenané viacnásobné dotrasy, pričom najväčší mal magnitúdu 4,4.V okrese Ting-ž' žije približne 62.000 ľudí a nachádza sa na čínskej strane Mount Everestu.Teplota sa tam v týchto dňoch pohybuje okolo mínus osem stupňov Celzia a v utorok večer má klesnúť na mínus 18.Úrady do oblastí postihnutých zemetrasením poslali pomoc vrátane bavlnených stanov, prikrývok a vybavenia pre vysokohorské oblasti.Približne 20 kilometrov od epicentra žije približne 6900 ľudí, uviedla agentúra Sin-chua. Dodala, že čínsky prezident Si Ťin-pching nariadil úradom, aby urobili všetko pre minimalizovanie strát na životoch a materiálnych škôd.Zemetrasenia sú v tejto oblasti bežné - podľa CENC tam za posledných päť rokov zaznamenali v okruhu 200 kilometrov od utorňajšieho epicentra 29 zemetrasení s magnitúdou tri a viac, no najnovšie zemetrasenie z nich bolo najsilnejšie.Otrasy pocítili v utorok ráno aj obyvatelia hlavného mesta Nepálu Káthmandu a oblasti v okolí osady Lobuche nachádzajúcej sa v Himalájach v nadmorskej výške takmer 5000 metrov. Informácie o prípadných obetiach neboli bezprostredne k dispozícii.Nepál leží na významnej geologickej zlomovej línii, kde sa stretávajú indická a euroázijská tektonická doska. V roku 2015 zomrelo takmer 9000 ľudí a viac ako 22.000 bolo zranených, keď zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo Nepál a zničilo viac ako pol milióna domov.