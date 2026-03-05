< sekcia Zahraničie
Hlásia výbuch na tankeri pri pobreží Kuvajtu, ktorý spôsobil únik ropy
Autor TASR
Kuvajt 5. marca (TASR) - Ropný tanker zakotvený vo vodách pri Kuvajte zaznamenal veľkú explóziu, ktorá spôsobila únik ropy, uviedla vo štvrtok agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). Kapitán tankera spozoroval malé plavidlo, ktoré údajne po výbuchu opustilo oblasť. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Vo vode sa nachádza ropa z nákladnej cisterny, čo by mohlo mať určitý dopad na životné prostredie. Do lode začala natekať voda, neboli hlásené žiadne požiare a posádka je v bezpečí,“ uviedla agentúra vo vyhlásení.
Kuvajtské ministerstvo vnútra neskôr potvrdilo, že k incidentu došlo mimo výsostných vôd krajiny, najmenej 60 km od spomínaného prístavu.
Iránske Revolučné gardy zároveň v stredu vyhlásili, že majú úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom, kľúčovou námornou trasou pre prepravu ropy a zemného plynu. Plavidlám pokúšajúcim sa prejsť cez prieliv pohrozili spôsobením škôd raketami či dronmi.
