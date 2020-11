Hlasovacie lístky odovzdané cez drive-thru v Texase budú platné

Washington 3. novembra (TASR) - Viac ako 100.000 hlasovacích lístkov, ktoré odovzdali voliči v Texase prostredníctvom drive-thru stanovíšť zriadených v spojitosti s nárastom prípadov ochorenia COVID-19, bude započítaných do hlasovania v utorkových prezidentských voľbách. Informáciu priniesla agentúra DPA.



Súd tak odmietol žalobu niekoľkých členov texaskej Republikánskej strany, ktorí tvrdili, že tieto lístky z najväčšieho texaského okresu Harris County sú neplatné a mali by byť vyradené. Viaceré hnutia za občianske slobody predložili žiadosť o zarátanie týchto lístkov do volebného hlasovania.



Toto víťazstvo sa zaradilo k nedávnym súdnym prípadom, kde sudcovia rozhodli v prospech hlasovacieho práva. Washingtonský sudca napríklad nariadil poštovým úradom, aby dozreli na to, že poštové hlasovacie lístky prídu včas.



Rozsudok federálneho súdu prišiel po tom, čo texaský najvyšší súd taktiež rozhodol o započítaní daných hlasovacích lístkov do hlasovania.



Američania v utorok rozhodujú o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Jeho vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom za vlády prezidenta Baracka Obamu (2009 - 2017).