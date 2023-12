Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o Pásme Gazy odložili na utorok

New York 19. decembra (TASR) - Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o konflikte v palestínskom Pásme Gazy sa odkladá z pondelka na utorok, pretože ešte pokračujú rokovania o texte dokumentu. Tlačovej agentúre AFP to povedali diplomatické zdroje pôsobiace pri OSN.



Jednodňový odklad hlasovania, naplánovaného na pondelok, žiadali Spojené arabské emiráty (SAE) - práve tie predtým predložili návrh rezolúcie vyzývajúcej na okamžité zastavenie paľby v Pásme Gazy a na prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi, dodal zdroj.



USA predtým na pôde OSN vetovali výzvy na prímerie a urýchlene dodávali Izraelu muníciu.



Desaťtýždňová vojna premenila väčšinu severu Pásma Gazy na mesačnú krajinu. Takmer 85 percent obyvateľov tejto palestínskej enklávy ušlo zo svojich domovov, pripomína agentúra AP.



Šéfovia tajných služieb USA a Izraela viedli v Poľsku rokovania s premiérom Kataru, aby dosiahli slobodu pre ďalších rukojemníkov - išlo o prvé známe stretnutie tejto trojice od skončenia týždeň trvajúceho prímeria z konca novembra.



Odvtedy, čo Izrael vyhlásil vojnu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, bolo zabitých vyše 19.400 Palestínčanov, uviedlo v pondelok ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré nerozlišuje medzi úmrtiami civilistov a bojovníkov.



OSN odhaduje, že pod troskami budov v Pásme Gazy ležia tisíce ďalších ľudí.



Izrael oznámil, že pri tamojšej pozemnej operácii zahynulo 127 jeho vojakov.



Vojna sa začala po tom, čo Hamas 7. októbra zaútočil na južný Izrael, zabil tam približne 1200 ľudí a do Pásma Gazy odvliekol okolo 240 rukojemníkov.