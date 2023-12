Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o Pásme Gazy opäť odložili

New York 20. decembra (TASR) - Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o rezolúcii ku konfliktu v palestínskej Pásme Gazy sa presúva z utorka na stredu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tri diplomatické zdroje, podľa ktorých sa členské štáty stále dohadujú na znení dokumentu, píše TASR.



O rezolúcii sa malo pôvodne hlasovať už v pondelok, ale na žiadosť Spojených arabských emirátov (SAE) bolo hlasovanie odročené. Podľa diplomatických zdrojov došlo k odkladu niekoľkokrát aj počas utorka.



Návrh dokumentu, ktorý pôvodne predložili SAE, vyzýval na "okamžité a trvalé zastavenie nepriateľských akcií, aby sa umožnil bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci" do Pásma Gazy.



Nemenovaní diplomati v utorok uviedli, že teraz sa rokuje o upravenej verzii rezolúcie, ktorá je menej priama a žiada "urýchlené prerušenie nepriateľských akcií s cieľom umožniť bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci" do Pásma Gazy a vyzýva tiež na "urýchlené kroky na dosiahnutie trvalého zastavenia" bojov.



Ani v tomto návrhu sa však priamo nespomína hnutie Hamas, proti čomu predtým namietali Izrael a Spojené štáty, stály člen BR OSN s právom veta. Rezolúcia namiesto toho "dôrazne odsudzuje všetky nerozlišujúce útoky proti civilistov a civilným objektom...a všetky teroristické činy".



V texte tiež zaznievajú výzvy na "okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov". Od všetkých strán konfliktu sa tiež požaduje, aby umožnili distribúciu humanitárnej pomoci v Pásme Gazy. Šéf OSN António Guterres by mal podľa rezolúcie zaviesť systém monitorovania tejto pomoci.



Izrael, ktorého podporujú USA - stály člen BR OSN s právom veta -, predtým vyjadril nesúhlas so znením dokumentu, ktorý vyzýva na prímerie.



Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok signalizoval, že jeho krajina je pripravená na ďalšiu humanitárnu prestávku a humanitárnu pomoc, čo by umožnilo prepustenie rukojemníkov.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Mathew Miller tiež vyhlásil, že Washington by "privítal rezolúciu, ktorá plne podporuje riešenie humanitárnych potrieb ľudí v Gaze". "Ale... na detailoch (rezolúcie) veľmi záleží," pokračoval Miller.



Bezpečnostná rada čelí medzinárodnej kritike, pretože od začiatku vojny vojny v Gaze prijala vo veci len jednu rezolúciu, ktorú schválilo všetkých 15 stálych aj nestálych členov rady. Rada predtým odmietla päť iných návrhov vrátane dvoch, ktoré vetovali USA.