Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o Pásme Gazy opäť odložili

New York 22. decembra (TASR) – Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) preložila na piatok hlasovanie o rezolúcii o konflikte v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V noci na piatok o tom informovali agentúry AFP a Reuters.



Hlasovanie o rezolúcii sa posúva už niekoľko dní. Pôvodne sa malo konať už v pondelok.



Rokovania v snahe dosiahnuť kompromis a vyhnúť sa vetu zo strany Spojených štátov pokračovali aj vo štvrtok. Najnovší návrh znenia rezolúcie, do ktorého nahliadla AFP, vyzýva na prijatie urýchlených krokov na zaistenie bezpečného humanitárneho prístupu do Pásma Gazy, ktorému nebude nič brániť. Okrem toho vyzýva aj na vytvorenie podmienok pre udržateľné zastavenie nepriateľských akcií. Rezolúcia tak nevyzýva na okamžité zastavenie bojov.



Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová uviedla, že ak bude rezolúcia predložená tak, ako je, Spojené štáty ju môžu podporiť.



Návrh rezolúcie pôvodne predložili Spojené arabské emiráty. Thomasová-Greenfieldová pritom odmietla tvrdenia, že by upravený text rezolúcie vyznel oslabene. Podľa americkej veľvyslankyne je text veľmi silný a "má plnú podporu arabskej skupiny".



Na to, aby BR OSN rezolúciu prijala, za ňu musí zahlasovať aspoň deväť z jej 15 členov. Za rezolúciu musia hlasovať aj všetky krajiny, ktoré majú právo veta - teda Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty, píše agentúra DPA.



Washington pritom použil právo veta už dvakrát pri hlasovaniach o Pásme Gazy proti rezolúciám, s ktorým nesúhlasil Izrael. Ten sa stavia proti výrazu "prímerie".