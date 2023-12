Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o prímerí v Pásme Gazy opäť odložili

New York 20. decembra (TASR) - Hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o rezolúcii žiadajúcej prímerie v konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas, naplánované na stredu, opätovne odložili. Členské krajiny sa dostali do sporu v súvislosti s formuláciou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Bezpečnostná rada súhlasila, že dnes (v stredu) bude pokračovať v rokovaniach s cieľom dať diplomacii viac času," uviedol predseda rady José Javier de la Gasca Lopez Domínguez. Predsedníctvo podľa jeho slov hlasovanie naplánuje na štvrtok dopoludnia miestneho času.



O rezolúcii sa malo pôvodne hlasovať už v pondelok, ale na žiadosť Spojených arabských emirátov (SAE) hlasovanie odročili na utorok a následne na stredu.



Nemenovaní diplomati v utorok uviedli, že členské krajiny BR OSN rokovali o upravenej verzii rezolúcie, ktorá je menej priama a žiada "urýchlené prerušenie nepriateľských akcií s cieľom umožniť bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci" do Pásma Gazy a vyzýva tiež na "urýchlené kroky na dosiahnutie trvalého zastavenia" bojov.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu vyjadril nádej, že s novú rezolúciu podarí schváliť.