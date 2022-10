Hlasovanie o nezávislosti chce škótska premiérka na budúci rok

Londýn 9.októbra (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v nedeľu potvrdila, že druhé referendum o nezávislosti Škótska by sa mohlo uskutočniť v októbri na budúci rok. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v utorok začne prejednávať argumenty za povolenie referenda v Škótsku aj bez súhlasu britskej vlády. Voliči minulý rok vo voľbách do škótskeho parlamentu podporili strany podporujúce nezávislosť, ktoré navrhujú usporiadať referendum 19. októbra 2023. Sturgeonová v rozhovore pre televíziu BBC odpovedala na otázku, či je presvedčená, že sa to stane: "Áno, som si istá, že sa to môže stať. Počkajme a uvidíme, čo povie súd. Som presvedčená, že Škótsko sa stane nezávislé."



V roku 2014 britská vláda so škótskym referendom súhlasila, Škóti vtedy väčšinou 55 percent odmietli nezávislosť. Situáciu však odvtedy zmenil brexit. Spojené kráľovstvo hlasovalo 23. júna 2016 za vystúpenie z EÚ v pomere 52 ku 48 percent, v Škótsku sa však väčšinovo hlasovalo proti brexitu.



Sturgeonová, ktorá je predsedníčkou Škótskej národnej strany sľúbila, že po prípadnej porážke na Najvyššom súde pôjde do ďalších volieb s témou nezávislosti. "Ak sa zablokuje (táto) cesta (na súde), ... voľba je potom jednoduchá: dáme svoj prípad ľuďom vo voľbách alebo sa vzdáme škótskej demokracie. Dnes chcem jasne povedať, že sa nikdy, nikdy nevzdám škótskej demokracie."