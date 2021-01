Hlasovanie o Trumpovom impeachmente rozdelilo republikánov

Washington 14. januára (TASR) - Republikánsky kongresman Dan Newhouse, ktorý v stredu ako jeden z desiatich hlasoval za impeachment Donalda Trumpa, označil prezidentovo konanie za "neospravedlniteľné". Ďalší republikánski kongresmani dosluhujúceho prezidenta podporili. Informovali o tom vo štvrtok denník The New York Times a stanica CNN.



"Konanie prezidenta Trumpa je neospravedlniteľné," povedal Newhouse, zastupujúci štát Washington, vo svojom prejave v Snemovni reprezentantov. Pripomenul, že Trump v prezidentskej prísahe sľúbil, že bude chrániť ústavu pred všetkými nepriateľmi znútra i zvonka.



"Minulý týždeň bola domáca hrozba pred dverami Kapitolu a prezident neurobil nič, aby ju zastavil," povedal Newhouse. "Preto s ťažkým srdcom a jasným rozhodnutím budem hlasovať za tento text ústavnej obžaloby," povedal. Takisto uviedol, že on a ďalší členovia Snemovne nesú v súvislosti s minulotýždňovými nepokojmi zodpovednosť.



Republikánsky kongresman Tom McClintock zo štátu Kalifornia, naopak, prezidenta Trumpa obhajoval. "Ak by sme schválili ústavnú žalobu voči každému politikovi, ktorý pred skupinou svojich priaznivcov vystúpil s ohnivým prejavom, tento Kapitol by bol prázdny," povedal.



Podľa republikána Jeffa Van Drewa, ktorý zastupuje štát New Jersey, takmer polovica krajiny úradujúceho prezidenta podporuje. Hlasovanie o ústavnej žalobe podľa neho týmto ľuďom "odoberie hlasy". Van Drew v decembri 2019 ešte ako člen Demokratickej strany hlasoval proti ústavnej žalobe na Trumpa a následne sa rozhodol prestúpiť k republikánom.



Impeachment voči Trumpovi podporili v stredu všetci členovia Demokratickej strany, ktorá text obžaloby predložila. "Trump je schopný začať občiansku vojnu. Musí byť obžalovaný. Musí byť zastavený teraz!" povedala demokratická kongresmanka zo štátu Kalifornia Maxine Watersová.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v stredu schválila podanie ústavnej žaloby (impeachmentu) na dosluhujúceho amerického prezidenta Trumpa za "podnecovanie povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho stúpencov na budovu Kapitolu. Impeachment podporilo aj desať republikánskych kongresmanov. Proti bolo 197 kongresmanov, piati nehlasovali. Uznať Trumpa za vinného a odvolať ho z úradu však môže až druhá komora Kongresu, Senát.



Stanica CNN v stredu uviedla, že líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell naznačil, že určite neschváli konanie mimoriadneho zasadnutia Senátu. To znamená, že členovia Senátu sa znova nezídu skôr ako 19. januára, čo je deň pred slávnostnou inauguráciou nového demokratického prezidenta Joea Bidena. Ďalej uviedol, že sám sa ešte nerozhodol, ako zahlasuje vo veci impeachmentu prezidenta. Podľa agentúry AFP nevylúčil, že ústavnú žalobu voči odchádzajúcemu šéfovi Bieleho domu podporí.



Trump je jediným prezidentom, na ktorého bola podaná ústavná žaloba dvakrát v priebehu funkčného obdobia. Prvýkrát čelil impeachmentu v decembri 2019. Všetci republikáni vtedy hlasovali proti, pripomína The New York Times.