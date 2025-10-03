< sekcia Zahraničie
Hlasovanie do snemovne ČR sa začalo aj na veľvyslanectve v Bratislave
V tohtoročných českých voľbách sa o priazeň voličov uchádza 26 zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov, volí sa v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa v piatok o 14.00 h začali i na pôde Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave. Ambasáda je jedným zo 108 zastupiteľských úradov ČR, kde môžu voliť Česi v zahraničí. Ako prvý hneď po 14.00 h odvolil český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Jindrák.
Pre médiá priblížil, že väčšina Čechov, ktorí žijú, respektíve dlhodobo pôsobia na Slovensku a chcú voliť, má zvyk cestovať na voľby do Českej republiky, prípadne odovzdá svoj hlas prezenčne vo volebnej miestnosti na ambasáde. „Približne 280 ľudí teraz požiadalo o písomnosti pre korešpondenčnú voľbu, ktorá je novinkou. Rovnako sme vystavili i 19 voličských preukazov pre občanov ČR, ktorí sú zapísaní vo voličskom zozname na ambasáde, no rozhodli sa, že odvolia v Českej republike,“ informoval veľvyslanec.
V tohtoročných českých voľbách sa o priazeň voličov uchádza 26 zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov, volí sa v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov. Česi zo strednej a východnej Európy, teda i na Slovensku môžu svojimi hlasmi podporiť kandidátov v Juhomoravskom kraji.
Vo voľbách rozhodnú českí voliči o 200 mandátoch v Poslaneckej snemovni. V piatok sú volebné miestnosti otvorené do 22.00 h, v sobotu sa uzatvoria o 14.00 h.
Pre médiá priblížil, že väčšina Čechov, ktorí žijú, respektíve dlhodobo pôsobia na Slovensku a chcú voliť, má zvyk cestovať na voľby do Českej republiky, prípadne odovzdá svoj hlas prezenčne vo volebnej miestnosti na ambasáde. „Približne 280 ľudí teraz požiadalo o písomnosti pre korešpondenčnú voľbu, ktorá je novinkou. Rovnako sme vystavili i 19 voličských preukazov pre občanov ČR, ktorí sú zapísaní vo voličskom zozname na ambasáde, no rozhodli sa, že odvolia v Českej republike,“ informoval veľvyslanec.
V tohtoročných českých voľbách sa o priazeň voličov uchádza 26 zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov, volí sa v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov. Česi zo strednej a východnej Európy, teda i na Slovensku môžu svojimi hlasmi podporiť kandidátov v Juhomoravskom kraji.
Vo voľbách rozhodnú českí voliči o 200 mandátoch v Poslaneckej snemovni. V piatok sú volebné miestnosti otvorené do 22.00 h, v sobotu sa uzatvoria o 14.00 h.