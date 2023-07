Hlasovanie Španielov v zahraničí stálo socialistov 1 poslanecký mandát

Madrid 31. júla (TASR) - Sčítanie hlasov odovzdaných Španielmi žijúcimi v zahraničí v predčasných parlamentných voľbách z 23. júla pripravilo socialistov o jedno kreslo v parlamente, čo oslabilo pozíciu socialistického premiéra Pedra Sáncheza a jeho ľavicového bloku.



Výsledky sčítania týchto hlasov boli agentúrou AP zverejnené počas víkendu a vyplýva z nich, že konzervatívna Ľudová strana (PP) získala ďalší mandát vo volebnom obvode Madrid. Stalo sa tak na úkor Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE).



Vďaka tejto zmene získala pravicová koalícia ľudovcov a krajne pravicovej strany Vox v dolnej komore parlamentu 172 kresiel. Zisk ľavicových strán klesol na 171 mandátov.



Vytvorenie stabilnej vládnej koalície si však bude vyžadovať, aby jeden z týchto dvoch blokov získal v 350-člennom parlamente podporu 176 zákonodarcov, pričom nie je jasné, či niektorá z hlavných strán bude schopná získať dostatočnú podporu menších strán.



Sánchez je nateraz považovaný za jediného lídra, ktorý má šancu vytvoriť koalíciu, keďže Ľudovej strane pod vedením Alberta Núeza Feijóa sa ostatné strany vyhýbajú pre jeho spojenectvo s krajne pravicovou stranou Vox, ktorá má v parlamente 33 poslancov.



V tejto situácii Sánchez potrebuje pomoc od secesionistických strán z Baskicka a Katalánska.



Uchádzať sa o podporu strany Spoločne za Katalánsko (JxCat), na ktorej čele stojí Carles Puigdemont - vodca neúspešných snáh o odtrhnutie Katalánska od zvyšku Španielska v roku 2017 -, by mohlo byť pre Sáncheza riskantné.



Puigdemont, ktorý pôsobí v Bruseli, totiž podmienil hlasovanie poslancov JxCat za Sáncheza rokovaním o riešení "konfliktu medzi Katalánskom a Španielskom". Požaduje pri tom, aby sa rokovania uskutočnili bez "nátlaku", s "diskrétnosťou" a "obozretnosťou", uvádza sa v správe zverejnenej na platforme Twitter, premenovanej na X, z ktorej citoval spravodajský web www.20minutes.fr.



Táto požiadavka strany JxCat, ktorá získala v španielskom parlamente sedem kresiel, je mimo Katalánska veľmi nepopulárna, a to aj v Sánchezovej strane.



Nový parlament sa má zísť 17. augusta a bude mať tri mesiace na to, aby schválil nového premiéra. Na nomináciu na post premiéra v prvom kole hlasovania je potrebná absolútna väčšina hlasov, v druhom kole však stačí jednoduchá väčšina.



Ak nového predsedu vlády v parlamente schváliť nepodarí, v Španielsku budú musieť byť vypísané nové voľby - pravdepodobne koncom kalendárneho roka.