< sekcia Zahraničie
Hlasovanie v Japonsku približuje reštart najväčšej jadrovej elektrárne
Samosprávne zhromaždenie prefektúry Niigata odhlasovalo regionálny mimoriadny rozpočtový zákon, ktorý obsahoval aj doplnkové uznesenie na podporu rozhodnutia guvernéra.
Autor TASR
Tokio 22. decembra (TASR) - Japonské regionálne zhromaždenie prefektúry Niigata v pondelok podporilo plán na opätovné spustenie najväčšej jadrovej elektrárne na svete Kašiwazaki-Kariwa. Je odstavená od katastrofy vo Fukušime v roku 2011 a jej opätovné spustenie minulý mesiac schválil guvernér prefektúry Hidejo Hanazumi. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Samosprávne zhromaždenie prefektúry Niigata odhlasovalo regionálny mimoriadny rozpočtový zákon, ktorý obsahoval aj doplnkové uznesenie na podporu rozhodnutia guvernéra.
„Opatrenie bolo schválené väčšinovým hlasovaním,“ povedal predseda 53-členného zhromaždenia. Po prekonaní tejto prekážky sa očakáva, že spoločnosť Tokyo Electric Power (TEPCO) sa obráti na japonský jadrový regulačný orgán so žiadosťou o konečné povolenie na reštartovanie elektrárne.
TEPCO zvažuje opätovné spustenie jedného zo siedmich reaktorov v elektrárni Kašiwazaki-Kariwa okolo 20. januára, informovala verejnoprávna televízia NHK.
Reaktor spĺňa národné normy jadrovej bezpečnosti a TEPCO čakala na súhlas miestnych komunít. Svoju podporu mierovému využívaniu jadrovej energie vyjadrila aj premiérka Sanae Takaičiová.
V roku 2011 Japonsko odstavilo jadrové reaktory v dôsledku zemetrasenia a následnej vlny cunami, ktorá spôsobila roztavenie troch reaktorov v atómovej elektrárni vo Fukušime.
Dovtedy sa 54 jadrových reaktorov podieľalo približne na tretine výroby elektriny. Po splnení prísnych bezpečnostných noriem obnovilo prevádzku 14 reaktorov, väčšinou v západných a južných regiónoch. Ekonomicky vyspelá krajina sa snaží oživiť svoj atómový priemysel, aby znížila silnú závislosť od fosílnych palív. Takmer 70 percent energetických potrieb v roku 2023 pokrývali elektrárne spaľujúce uhlie, plyn a ropu. V priebehu nasledujúcich 15 rokov sa to má znížiť na 30 – 40 percent.
Japonsko je piatym najväčším producentom oxidu uhličitého na svete, po Číne, Spojených štátoch, Indii a Rusku. Uhlíkovú neutralitu plánuje dosiahnuť do roku 2050.
Samosprávne zhromaždenie prefektúry Niigata odhlasovalo regionálny mimoriadny rozpočtový zákon, ktorý obsahoval aj doplnkové uznesenie na podporu rozhodnutia guvernéra.
„Opatrenie bolo schválené väčšinovým hlasovaním,“ povedal predseda 53-členného zhromaždenia. Po prekonaní tejto prekážky sa očakáva, že spoločnosť Tokyo Electric Power (TEPCO) sa obráti na japonský jadrový regulačný orgán so žiadosťou o konečné povolenie na reštartovanie elektrárne.
TEPCO zvažuje opätovné spustenie jedného zo siedmich reaktorov v elektrárni Kašiwazaki-Kariwa okolo 20. januára, informovala verejnoprávna televízia NHK.
Reaktor spĺňa národné normy jadrovej bezpečnosti a TEPCO čakala na súhlas miestnych komunít. Svoju podporu mierovému využívaniu jadrovej energie vyjadrila aj premiérka Sanae Takaičiová.
V roku 2011 Japonsko odstavilo jadrové reaktory v dôsledku zemetrasenia a následnej vlny cunami, ktorá spôsobila roztavenie troch reaktorov v atómovej elektrárni vo Fukušime.
Dovtedy sa 54 jadrových reaktorov podieľalo približne na tretine výroby elektriny. Po splnení prísnych bezpečnostných noriem obnovilo prevádzku 14 reaktorov, väčšinou v západných a južných regiónoch. Ekonomicky vyspelá krajina sa snaží oživiť svoj atómový priemysel, aby znížila silnú závislosť od fosílnych palív. Takmer 70 percent energetických potrieb v roku 2023 pokrývali elektrárne spaľujúce uhlie, plyn a ropu. V priebehu nasledujúcich 15 rokov sa to má znížiť na 30 – 40 percent.
Japonsko je piatym najväčším producentom oxidu uhličitého na svete, po Číne, Spojených štátoch, Indii a Rusku. Uhlíkovú neutralitu plánuje dosiahnuť do roku 2050.