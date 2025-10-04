Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Zahraničie

Hlasovanie v Plzenskom kraji narušil požiar blízko volebnej miestnosti

.
Na snímke označenie volebného okrsku počas prvého dňa dvojdňových volieb do Poslaneckej snemovne Českej republiky na pražskej základnej škole v Prahe v piatok 3. októbra 2025. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie.

Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Pre požiar smetnej nádoby v blízkosti volebnej miestnosti museli v sobotu ráno v jednom z volebných okrskov v obci Strašice v okrese Rokycany v Plzenskom kraji na približne 15 minút prerušiť hlasovanie do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz

K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie. Na mieste zasahovali hasiči. Orgány nehlásia žiadnych zranených. Polícia vyšetruje, či nešlo o zámerné podpálenie smetnej nádoby s úmyslom narušiť priebeh hlasovania.

V spojení s voľbami dosiaľ polícia podľa vedúceho tlačového oddelenia českého policajného prezídia Ondřeja Moravčíka nezaznamenala žiadne incidenty. Z dôvodu možných konfliktov počas hlasovania zriadili policajti v piatok na sociálnej sieti X tzv. vlákno, kde bude polícia informovať o takýchto konfliktoch. Zatiaľ tam nie je ani jeden príspevok.

Pre prebiehajúce hlasovanie polícia nasadila stovky príslušníkov a posilnila hliadky v okolí volebných miestností. Pripravení sú aj kriminalisti a pyrotechnici so psami, aby v prípade hrozieb mohli rýchlo zasiahnuť.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili