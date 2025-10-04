< sekcia Zahraničie
Hlasovanie v Plzenskom kraji narušil požiar blízko volebnej miestnosti
K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie.
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Pre požiar smetnej nádoby v blízkosti volebnej miestnosti museli v sobotu ráno v jednom z volebných okrskov v obci Strašice v okrese Rokycany v Plzenskom kraji na približne 15 minút prerušiť hlasovanie do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz
K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie. Na mieste zasahovali hasiči. Orgány nehlásia žiadnych zranených. Polícia vyšetruje, či nešlo o zámerné podpálenie smetnej nádoby s úmyslom narušiť priebeh hlasovania.
V spojení s voľbami dosiaľ polícia podľa vedúceho tlačového oddelenia českého policajného prezídia Ondřeja Moravčíka nezaznamenala žiadne incidenty. Z dôvodu možných konfliktov počas hlasovania zriadili policajti v piatok na sociálnej sieti X tzv. vlákno, kde bude polícia informovať o takýchto konfliktoch. Zatiaľ tam nie je ani jeden príspevok.
Pre prebiehajúce hlasovanie polícia nasadila stovky príslušníkov a posilnila hliadky v okolí volebných miestností. Pripravení sú aj kriminalisti a pyrotechnici so psami, aby v prípade hrozieb mohli rýchlo zasiahnuť.
