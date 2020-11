Hlasovanie v USA zatiaľ nenarušili žiadne kybernetické útoky

Washington 3. novembra (TASR) - Americká Bezpečnostná agentúra pre kyberbezpečnosť a infraštruktúru (CISA) v utorok uviedla, že americké prezidentské voľby sprevádzajú len bežné technické a prevádzkové problémy, pričom doposiaľ neboli zaznamenané žiadne škodlivé kybernetické aktivity zamerané na narušenie hlasovania. Informovala o tom agentúra AP.



Vzhľadom na to, že sčítavanie všetkých odovzdaných hlasov potrvá ešte niekoľko dní, je však podľa CISA ešte príliš skoro robiť celkové závery ohľadne kybernetickej bezpečnosti volieb.



Nemenovaný predstaviteľ agentúry CISA v tejto súvislosti novinárom povedal, že zatiaľ je situácia pokojná, čo sa však môže ešte zmeniť.



Predstaviteľ CISA ďalej varoval, že volebné systémy na lokálnej či štátnej úrovni by mohli čeliť problémom pri nahlasovaní výsledkov. Ak by takéto ťažkosti nastali, budú však s najväčšou pravdepodobnosťou súvisieť len s veľkou zaťaženosťou volebných internetových stránok množstvom návštevníkov, ktorí sa budú snažiť zistiť volebné výsledky.