Hlasovanie Zboru voliteľov sa začalo vo Vermonte

Washington 14. decembra (TASR) - Zbor voliteľov pristúpil v pondelok k voľbe 46. prezidenta a 49. viceprezidenta Spojených štátov amerických. Ako prví odovzdali svoje hlasy traja volitelia za štát Vermont, informovala agentúra AP, ktorá dodala, že podporili kandidátov Demokratickej strany Joea Bidena a Kamalu Harrisovú.



AP dodala, že 11 volitelia v štáte Tennessee odovzdali svoje hlasy úradujúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi Mikeovi Penceovi.



Štyria volitelia zo štátu New Hampshire hlasovali za Bidena, zatiaľ čo 11 volitelia zastupujúci Indianu podporili Trumpa.



Úrady všetkých štátov americkej Únie i Federálny dištrikt Kolumbia už medzičasom schválili výsledky prezidentských volieb z 3. novembra, podľa ktorých Biden získal podporu 306 z 538 voliteľov a mal by sa stať 46. prezidentom Spojených štátov.



Trump napriek tomu svoju porážku nepriznal. Obrátil sa v tejto veci aj na súdy, pričom požiadal o prepočítanie hlasov vo viacerých štátoch. Tieto snahy právnikov šéfa Bieleho domu však neboli úspešné - za pravdu mu nedal ani Najvyšší súd USA.



Podľa posledných údajov hlasovalo za Bidena viac ako 81,2 milióna voličov, Trumpa podporilo 74,2 milióna amerických voličov.



Agentúra AP pripomenula, že väčšina štátov americkej Únie má zákony, ktoré zaväzujú ich voliteľov hlasovať za víťaza hlasovania radových voličov v ich štáte.



Výsledky hlasovania Zboru voliteľov v jednotlivých štátoch americkej Únie budú odoslané do Washingtonu a 6. januára ich na spoločnom zasadaní potvrdia poslanci oboch komôr amerického Kongresu. Ich schôdzi bude predsedať viceprezident USA Mike Pence.



Na zvolenie je potrebných 270 hlasov zo Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty.



Budúci americký prezident bude slávnostne uvedený do úradu 20. januára budúceho roku.



Tohtoročné hlasovanie priťahuje väčšiu pozornosť verejnosti, najmä preto, že dosluhujúci prezident Donald Trump odmietol uznať prehru a opakovane hovorí o volebnom podvode.