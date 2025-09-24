Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Zahraničie

Milei: Trump svojimi rozhodnutiami zachránil Spojené štáty a svet

.
Na snímke Javier Milei. Foto: TASR/AP

Pravicovo orientovaný Milei je kľúčovým spojencom amerického prezidenta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 24. septembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei v stredu vystúpil s príhovorom v pléne Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), v ktorom vyzdvihol prezidenta USA Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu podľa neho zachránil Spojené štáty a svet pred „katastrofou“ v podobe migrácie a obchodných politík. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Nie sme jediní, kto prijímame ťažké rozhodnutia, ktoré si vyžaduje táto historická chvíľa,“ povedal argentínsky líder.„Prezident Trump v Spojených štátoch tiež chápe, že je čas zvrátiť dynamiku, ktorá viedla Spojené štáty ku katastrofe, a vieme, že katastrofa v Spojených štátoch je aj globálnou katastrofou,“ varoval.

Argentínsky prezident to povedal krátko po oznámení Washingtonu, že rokuje s Buenos Aires o swapovej linke v hodnote 20 miliárd dolárov, ktorej cieľom je upokojiť trhy a umožniť Argentíne prístup k dolárom. Diskusie sa konajú krátko pred októbrovými voľbami do argentínskeho Kongresu.

AFP pripomína, že pravicovo orientovaný Milei je kľúčovým spojencom amerického prezidenta.
.

Neprehliadnite

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala

Fico: Vláda nemá zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu