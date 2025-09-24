< sekcia Zahraničie
Milei: Trump svojimi rozhodnutiami zachránil Spojené štáty a svet
Pravicovo orientovaný Milei je kľúčovým spojencom amerického prezidenta.
Autor TASR
New York 24. septembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei v stredu vystúpil s príhovorom v pléne Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), v ktorom vyzdvihol prezidenta USA Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu podľa neho zachránil Spojené štáty a svet pred „katastrofou“ v podobe migrácie a obchodných politík. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nie sme jediní, kto prijímame ťažké rozhodnutia, ktoré si vyžaduje táto historická chvíľa,“ povedal argentínsky líder.„Prezident Trump v Spojených štátoch tiež chápe, že je čas zvrátiť dynamiku, ktorá viedla Spojené štáty ku katastrofe, a vieme, že katastrofa v Spojených štátoch je aj globálnou katastrofou,“ varoval.
Argentínsky prezident to povedal krátko po oznámení Washingtonu, že rokuje s Buenos Aires o swapovej linke v hodnote 20 miliárd dolárov, ktorej cieľom je upokojiť trhy a umožniť Argentíne prístup k dolárom. Diskusie sa konajú krátko pred októbrovými voľbami do argentínskeho Kongresu.
AFP pripomína, že pravicovo orientovaný Milei je kľúčovým spojencom amerického prezidenta.
