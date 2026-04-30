Hlava Alexandra Veľkého je späť: USA vrátili Taliansku 337 exponátov
Autor TASR
Rím 30. apríla (TASR) - Spojené štáty v uplynulých mesiacoch vrátili Taliansku viac než 300 odcudzených starožitností, oznámila v stredu talianska polícia. Medzi najvýznamnejšie získané predmety patrí mramorová hlava Alexandra Veľkého z 1. storočia, ktorú v roku 1960 ukradli z múzea v Ríme. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Medzi decembrom 2025 a aprílom 2026 získalo Taliansko od Spojených štátov celkom 337 exponátov. Podľa Reuters ide o jeden z najväčších prípadov vrátenia odcudzených kultúrnych pamiatok za uplynulú dobu, čo poukazuje na prehĺbenú spoluprácu medzi Rímom a Washingtonom.
„Kultúra sa nestratila, nezostala zabudnutá. Je zachovaná, obnovená a predovšetkým vrátená spoločenstvu,“ vyhlásil taliansky minister kultúry Alessandro Giuli.
Artefakty - od starorímskych sôch až po grécke, etruské a egyptské exponáty z obdobia od 5. storočia pred n. l. do 3. storočia n. l. - predstavili v sídle špeciálnej jednotky talianskych karabinierov na ochranu kultúrneho dedičstva.
Vrátená bola okrem iného ukradnutá bronzová socha z antického mesta Herculaneum, ktoré, podobne ako neďaleké Pompeje, zasypal výbuch sopky Vezuv v roku 79, ako aj dve egyptské sochy z čadiča, šperky, keramika a ďalšie architektonické fragmenty.
Talianska polícia uviedla, že väčšina z týchto predmetov pochádza z nelegálnych vykopávok alebo bola odcudzená z kultúrnych inštitúcií a následne ponúknutá na trhu.
K vráteniu do Talianska viedla séria vyšetrovaní, z ktorých mnohé sa zameriavali na New York. Zúčastňovali sa na nich viaceré bezpečnostné zložky vrátane amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
