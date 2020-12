Súdny proces súvisiaci s kauzou MH17 sa v Holandsku začne budúci rok

Pohľad na časť zrekonštruovaného lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti Malaysia Airline, let MH17 pred začiatkom zverejnenia správy Holandskej rady pre bezpečnosť o príčinách havárie boeingu na Ukrajine, 13. októbra 2015 v holandskom meste Gilze-Rijen, archívne foto. Foto: TASR/AP

Amsterdam 19. decembra (TASR) - Hlavná časť súdneho procesu v súvislosti so zostrelením dopravného lietadla spoločnosti Malaysia Airlines nad územím Ukrajiny spred šiestich rokov sa v Holandsku začne na budúci rok 7. júna. V piatok to oznámil okresný súd v Haagu, z ktorého vyhlásenia citovala tlačová agentúra DPA.Predbežné vypočúvania sa uskutočnili už v marci a júni, samotný súdny proces však bol preložený vzhľadom na cestovné obmedzenia vyplývajúce z koronavírusovej pandémie. Zároveň bolo umožnené, aby mala obhajoba viac času na prípravu.Podľa vyhlásenia haagskeho súdu je začiatok hlavnej časti procesu závislý od ukončenia vyšetrovaní a vyriešenia mimoriadnych procedurálnych záležitostí. Na urýchlenie týchto postupov sú na 1. februára a 15. apríla 2021 naplánované ďalšie prípravné vypočúvania.Sú medzi nimi nároky na odškodnenie či požiadavka prokuratúry na preskúmanie lietadla, ktoré bolo čiastočne zrekonštruované z úlomkov a momentálne sa nachádza v Holandsku.Všetkých 298 ľudí na palube leteckej linky MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zahynulo 17. júla 2014 pri zostrelení lietadla nad vojnou zmietanou východnou časťou Ukrajiny, pričom väčšinu pasažierov tvorili Holanďania.Vyšetrovací tím pod vedením Holandska spája toto nešťastie s protivzdušným raketovým systémom Buk, ktorý bol údajne prepravený do oblasti konfliktu zo susedného Ruska.V neprítomnosti sú súdení štyria podozriví - Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov (Rusko) a Leonid Charčenko (Ukrajina). Na súde je však zastupovaný iba Pulatov, v čase incidentu vysokopostavený líder proruských povstalcov, ktorý prostredníctvom svojich právnikov vyhlásil, že je nevinný.Ruská vláda opakovane odmieta obvinenia z účasti na zostrelení tohto civilného lietadla.