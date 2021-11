Hlavná hygienička: Miloš Zeman musí byť 14 dní v karanténe

Praha 26. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman musí byť počas nasledujúcich dvoch týždňov v karanténe. V súvislosti s jeho plánom vymenovať v nedeľu nového premiéra Petra Fialu (ODS/Spolu) to Českému rozhlasu v piatok povedala hlavná hygienička Pavla Svrčinová.



Zeman mal pozitívny test na koronavírus vo štvrtok a v súčasnosti sa nachádza v nemocnici, i keď nemá príznaky. Prepustiť ho majú v sobotu.



Svrčinová uviedla, že prezidentská kancelária s ňou podmienky vymenovania nového premiéra neprediskutovala. Výnimky z izolácie podľa nej nie sú možné.



"Ak by k takejto výnimke došlo – pričom ja verím, že nedôjde – tak by sa občania oprávnene pýtali, prečo majú oni iné pravidlá ako niekto iný. Tie pravidlá musia platiť pre všetkých úplne rovnako," zdôraznila Svrčinová.



Ako v piatok oznámil Zemanov hovorca Jiří Ovčáček, prezident vymenuje Fialu v nedeľu o 11.00 h na zámku v Lánoch "za dodržania platných hygienicko-epidemiologických opatrení".



Pôvodne chcel Zeman vymenovať Fialu za premiéra už v piatok, avšak zabránil mu v tom štvrtkový pozitívny test na koronavírus.