Hlavná základňa jednotiek USA v Sýrii je v plnej pohotovosti

Damask/Washington 23. júna (TASR) - Základňa Kasrúk, ktorá je jednou z dvoch vojenských báz na severovýchode Sýrie, kde sú dislokovaní americkí vojaci, je v plnej pohotovosti a pripravená na možné útoky zo strany Iránu alebo skupín napojených na Irán. Pre agentúru Reuters to v pondelok uviedol sýrsky bezpečnostný zdroj, píše TASR.



Provincia Hasaka, kde sa základňa Kasrúk nachádza, je významným strategickým regiónom pri hraniciach s Irakom a Tureckom. Základňa slúži ako oporný bod pre americké jednotky v rámci operácií proti bunkám tzv. Islamského štátu (IS) a zároveň ako súčasť dohľadu nad iránskym vplyvom v tomto regióne - monitoruje totiž pohyb milícií napojených na Irán, ktoré operujú v oblasti východnej Sýrie a Iraku.



Americké jednotky v tejto oblasti úzko spolupracujú s miestnymi kurdskými jednotkami – predovšetkým so Sýrskymi demokratickými silami (SDF), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti islamským extrémistom.



Vzhľadom na zvyšujúce sa napätie medzi USA a Iránom, ako aj aktivity proiránskych skupín, je základňa Kasrúk vystavená bezpečnostnému riziku.



Viaceré médiá v pondelok večer informovali, že Irán raketami zaútočil na americkú leteckú základňu al-Udajd v Katare. Teherán hneď na to úder vo svojich médiách potvrdil s tým, že zaútočil aj na americkú základňu v Iraku.