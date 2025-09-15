Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hlavné ceny Emmy získali seriály Pitt, Štúdio a Adolescent

Bowen Yang (zľava), moderátor Nate Bargatze a Mikey Day počas 77. ročníka udeľovania cien Primetime Emmy Awards v nedeľu 14. septembra 2025 v divadle Peacock Theater v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Víťazom v kategórii najlepší dramatický seriál sa stala snímka Pitt.

Los Angeles 15. septembra (TASR) - Dramatický seriál Pitt a komediálny seriál Štúdio sa stali víťazmi 77. ročníka odovzdávania amerických televíznych cien Emmy, ktoré sa konalo v nedeľu večer v Los Angeles. Ocenenie za najlepšiu minisériu si odniesol Adolescent, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Najlepším komediálnym seriálom sa stalo Štúdio so Sethom Rogenom v hlavnej úlohe, ktoré celkom trinástimi soškami navyše prekonalo predchádzajúci rekord za najviac ocenení pre komediálny seriál v jednom roku. Ten držal od minulého roku s 11 výhrami seriál Medveď.

Víťazom v kategórii najlepší dramatický seriál sa stala snímka Pitt. Príbeh z lekárskeho prostredia tak v užšom výbere porazil hlavného favorita na výhru Oddelenie a šesť ďalších seriálov. Štvordielna britská dráma Adolescent dokumentujúca život školáka obvineného z vraždy svojho spolužiaka zvíťazila v kategórii najlepšia miniséria.

Najlepšími hercami v dramatických seriáloch sa stali Noah Wyle (Pitt) a Britt Lowerová (Oddelenie), v komediálnych Seth Rogen (Štúdio) a Jean Smartová (Stále v kurze). Ceny za najlepších hercov vo vedľajších úlohách v dramatických seriáloch si odniesli Tramell Tillman (Oddelenie) a Katherine LaNasaová (Pitt) a v komediálnych Jeff Hiller (Niekto, niekde) a Hannah Einbinderová (Stále v kurze).

Prestížne ceny Emmy, považované za "televíznych Oscarov", udeľuje americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS) od roku 1949.



Zoznam víťazov v hlavných kategóriách:



Najlepší dramatický seriál: Pitt

Najlepší komediálny seriál: Štúdio

Najlepšia miniséria: Adolescent

Najlepší herec v dramatickom seriáli: Noah Wyle (Pitt)

Najlepšia herečka v dramatickom seriáli: Britt Lowerová (Oddelenie)

Najlepší herec v komediálnom seriáli: Seth Rogen (Štúdio)

Najlepšia herečka v komediálnom seriáli: Jean Smartová (Stále v kurze)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli: Jeff Hiller (Niekto, niekde)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v komediálnom seriáli: Hannah Einbinderová (Stále v kurze)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v dramatickom seriáli: Tramell Tillman (Oddelenie)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v dramatickom seriáli: Katherine LaNasaová (Pitt)

Najlepší režisér komediálneho seriálu: Seth Rogen a Evan Goldberg (Štúdio)

Najlepší scenár komediálneho seriálu: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory a Frida Perezová (Štúdio)

Najlepší režisér dramatického seriálu: Adam Randall (Slow Horses)

Najlepší scenár dramatického seriálu: Dan Gilroy (Andor)
