FOTO: Hlavné ceny Grammy získali J. Batiste, Silk Sonic a O. Rodrigová

Na snímke z 3. apríla 2022 americký spevák a skladateľ Jon Batiste sa usmieva počas 64. ročníka odovzdávania amerických hudobných cien Grammy v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Na snímke z 3. apríla 2022 Anderson .Paak (vľavo) a Bruno Mars zo skupiny Silk Sonic si preberajú cenu Grammy v kategórii Nahrávka roka za skladbu Leave the Door Open počas 64. ročníka odovzdávania amerických hudobných cien Grammy v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Na snímke z 3. apríla 2022 Anderson .Paak (vľavo) a Bruno Mars zo skupiny Silk Sonic vystupujú počas 64. ročníka odovzdávania amerických hudobných cien Grammy v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Na snímke z 3. apríla 2022 červený koberec počas 64. ročníka odovzdávania amerických hudobných cien Grammy v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Las Vegas 4. apríla (TASR) – Hudobník Jon Batiste, speváčka Olivia Rodrigová a hudobná dvojica Silk Sonic sa stali víťazmi v hlavných kategóriách na 64. ročníku odovzdávania amerických hudobných cien Grammy, ktoré sa konalo v nedeľu večer v Las Vegas. Informácie priniesli agentúry AP a DPA.Batiste dostal päť ocenení vrátane najprestížnejšej Grammy za album roka (We Are). S celkovo 11 nomináciami bol favoritom galavečera. Multižánrový umelec však vo svojom príhovore vyhlásil, že netvorí s cieľom získavať ceny, a vzdal poctu hudobníkom, ktorých nechal za sebou.vyhlásil Batiste, ktorý si odniesol aj ceny za svoju pieseň Cry, video k skladbe Freedom a spoluprácu s Trentom Reznorom a Atticusom Rossom na soundtracku k animovanému filmu Duša.Olivia Rodrigová získala tri ceny, a to v kategóriách najlepší nováčik, najlepší popový vokálny album (Sour) a najlepší popový sólový výkon (Drivers License).R&B duo Silk Sonic, ktoré tvoria Bruno Mars a Anderson .Paak,všetky svoje štyri nominácie, keď okrem iného so skladbou Leave the Door Open uspelo v kategóriách nahrávka roka a pieseň roka.Tri ceny udelili aj rockovej skupine Foo Fighters, ktorá sa však na odovzdávaní Grammy po nedávnej smrti svojho bubeníka Taylora Hawkinsa nezúčastnila.Tradičná ceremónia udeľovania cien Grammy sa mala pôvodne konať 31. januára. Vzhľadom na rýchle šírenie koronavírusového variantu omikron ju však odložili na začiatok apríla a preložili z Los Angeles po prvý raz do Las Vegas, ktoré organizátori považovali z hľadiska pandémie za menej rizikové.Takmer štvorhodinové podujatie vysielané naživo v americkej televízii moderoval komik Trevor Noah.Ceny Grammy, ktoré majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske, udeľuje od roku 1959 Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Pôvodne sa ocenenie nazývalo Gramophone Awards. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.Viac ako 13.000 členov NARAS rozhodovalo tento rok o víťazoch v 86 kategóriách.