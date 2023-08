Hlavné holandské politické strany majú nových lídrov pred voľbami

Brusel/Amsterdam 14. augusta (TASR) - Hlavné politické strany už majú známych nových lídrov pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na 22. november. S odkazom na holandské médiá o tom informuje spravodajca TASR.



Posledná zo štyroch koaličných strán končiacej vlády, ktorá nemala volebného lídra bola Kresťanskodemokratická výzva (CDA). Jej novým šéfom sa po ministrovi zahraničných vecí Wopkem Hoekstrovi stal 40-ročný poslanec Henri Bontenbal, ktorý sa špecializuje na environmentálne a energetické otázky. Podľa informačného portálu DutchNews.nl má pred sebou neľahkú úlohu čeliť nárastu preferencií protestnej profarmárskej strany BBB. Poľnohospodárski voliči doteraz vždy tvorili jadro elektorátu CDA.



Kresťanskí demokrati majú v súčasnosti 15 kresiel v 150-člennom parlamente, podľa prieskumov verejnej mienky by po voľbách mohli prísť o polovicu mandátov.



Aj ostatné koaličné strany zmenili svojich predsedov. Končiaci premiér Mark Rutte vyhlásil, že po voľbách nebude pokračovať v domácej politike, Ľudovú stranu za slobodu a demokraciu (VVD) do volieb povedie ministerka spravodlivosti Dilan Yešilgözová. Minister pre životné prostredie Rob Jetten nahradil na čele liberálnej strany D66 Sigrid Kaagovú a novou šéfkou najmenšej koaličnej strany, protestantskej Kresťanskej únie (CU) sa stala Mirjam Bikkerová, ktorá nahradila Gerta-Jana Segersa.



Nováčikom predvolebnej kampane - mimo strán súčasnej vládnej koalície - je doterajší prvý podpredseda Európskej komisie komisár Frans Timmermans. Ako volebného lídra si ho vybrali Strana práce (PvdA) a Zelená ľavica (GroenLinks).



Líderka Hnutia farmári – občania (BBB) Caroline van der Plasová je v jedinou poslankyňou tejto strany v parlamente. A hoci podpora BBB prudko stúpa, Van der Plasová naznačila, že v prípade volebného úspechu svojej strany nechce byť premiérkou.



Veľkou otázkou zostáva populárny nezávislý poslanec Pieter Omtzigt. Podľa prieskumov verejnej mienky by jeho strana mohla zvíťaziť vo voľbách, ak stihne zaregistrovať nový politický subjekt, ktorý údajne pripravuje, zatiaľ tak však neurobil.