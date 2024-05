Hlavné medzinárodné letisko na Haiti po troch mesiacoch opäť otvorili

Port-au-Prince 20. mája (TASR) - Hlavné medzinárodné letisko na Haiti v pondelok po takmer troch mesiacoch opäť otvorili. Úrady ho začiatkom marca uzavreli vzhľadom na neutíchajúce násilie zločineckých gangov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Očakáva sa, že opätovné otvorenie Medzinárodného letiska Toussainta-Louverturea v hlavnom meste Port-au-Prince pomôže zmierniť kritický nedostatok liekov a iných základných zásob, keďže hlavný námorný prístav v krajine je stále ochromený.



Z Port-au-Prince zatiaľ lieta len miestny dopravca Sunrise Airways. Americké letecké spoločnosti by mali začať lietať až koncom mája alebo začiatkom júna.



Pred pondelkovým otvorením bolo na Haiti v prevádzke len letisko v pobrežnom meste Cap-Haitien na severe krajiny. Pre mnohých ľudí, ktorí chceli opustiť krajinu bolo nedostupné, keďže cesty z Port-au-Prince do Cap-Haitien ovládajú gangy, ktoré strieľajú na prechádzajúce autá a autobusy.



Vláda USA preto evakuovala stovky svojich občanov vrtuľníkom z kopcovitej štvrte v Port-au-Prince, rovnako svojich pracovníkov evakuovali neziskové organizácie, keďže silné gangy ovládajú niektoré časti haitského hlavného mesta.



Útoky sa začali 29. februára, keď ozbrojenci ovládli policajné stanice, spustili paľbu na letisko v Port-au-Prince a vtrhli do dvoch najväčších haitských väzníc, pričom oslobodili viac ako 4000 väzňov. Odvtedy gangy útočia na predtým pokojné komunity, zanechávajúc tisíce ľudí bez domova.



Podľa OSN bolo na Haiti od januára do marca zabitých alebo zranených vyše 2500 ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku nárast o viac ako 50 percent.



Po útoku na letisko zostal bývalý haitský premiér Ariel Henry bez prístupu do vlasti, keďže bol v tom čase na oficiálnej ceste v Keni. Neskôr odstúpil a prechodná prezidentská rada sa snaží nominovať nového predsedu vlády, tiež vybrať nový kabinet a zorganizovať parlamentné voľby.



Na letisku v Port-au-Prince v uplynulých týždňoch pristávajú americké vojenské lietadlá so zásobami vrátane liekov a hydratačných tekutín, ako aj civilní dodávatelia, aby pomohli Haiti pripraviť sa na príchod zahraničných síl. Ich úlohou bude potlačiť násilie rozpútané gangmi, ktoré ovládajú 80 percent metropoly.



Hlavný tajomník kenského ministerstva zahraničných vecí v nedeľu uviedol, že plán na vyslanie policajtov z tejto východoafrickej krajiny na Haiti je v záverečnej fáze. Medzi ďalšie krajiny, ktoré by mali podporiť kenské sily, patria Bahamy, Barbados, Benin, Čad a Bangladéš.