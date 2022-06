Hlavné mesto Dakar pokryla vrstva piesku

Dakar 4. júna (TASR) - Senegalské hlavné mesto Dakar v piatok pokryla vrstva piesku, ktorý pravdepodobne privialo zo susednej Mauritánie. Tento nezvyčajný jav môže podľa senegalského národného meteorologického ústavu predstavovať riziko pre zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, píše agentúra AFP.



Obyvatelia Dakaru hlásili, že vo vzduchu sa nachádzajú čiastočky piesku viditeľné voľným okom, ktoré sa usádzajú na kapotách áut.



Tento fenomén sa v Dakare nevyskytol po prvýkrát, zvyčajne sa však neobjavuje v tomto ročnom období a ani v takej intenzite.



Senegalský národný úrad pre civilné letectvo a meteorológiu na sociálnych sieťach varoval pred "veľmi zlou" kvalitou ovzdušia v Dakare, pričom koncentrácia čiastočiek je až na úrovni 900 mikrogramov na meter kubický. Táto hodnota takmer 20-násobne prekračuje maximálne limity Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ohroziť to môže najmä ľudí trpiacich dýchacími ochoreniami, deti a starších.



Senegalský meteorologický ústav sa domnieva, že piesočný oblak by mal od soboty začať postupne miznúť.