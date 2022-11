Hlavné mesto Indie sa dusí v nebezpečnom smogu

Naí Dillí 3. novembra (TASR) - Smog v indickom hlavnom meste Naí Dillí dosiahol vo štvrtok "nebezpečné" úrovne. Dym z polí na severe Indie sa totiž zmiešal s inými znečisťujúcimi látkami a megamesto zahalil nezdravý sivý koktail. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Hustota najnebezpečnejších látok PM2,5 bola vo štvrtok skoro ráno 588 mikrogramov na kubický meter, uviedla monitorujúca firma IQAir. To je takmer 40-násobok denného maxima odporúčaného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Jemné prachové častice PM2,5 pritom dokážu z pľúc preniknúť až do krvného obehu.



"Toto je naozaj najhorší čas, aby bol človek v Naí Dillí vonku. Človek sa tu pri takom znečistení nikdy nezobudí svieži," povedal pre AFP policajt Hem Radž (42). "Telo mám ráno vždy unavené a apatické... Po dlhých hodinách v uliciach Dillí mi slzia oči a v hrdle ma škriabe," dodal.



Každú zimu chladnejší vzduch, dym zo spaľovaných strnísk a zvyškov farmárskych plodín, emisie z vozidiel a ďalšie zdroje vytvoria nebezpečný smog, ktorý v meste s 20 miliónmi obyvateľov znižuje viditeľnosť.



Štúdia v medicínskom časopise Lancet pripísala 1,67 milióna úmrtí v Indii v roku 2019 práve znečistenému ovzdušiu. Takmer 17.500 z nich žilo v metropole Naí Dillí.