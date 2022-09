Hlavné mesto Nursultan sa vracia k pôvodnému názvu Astana

New York 14. septembra (TASR) - Len tri roky po premenovaní kazašského hlavného mesta po odchádzajúcom lídrovi Nursultanovi Nazarbajevovi zmenil súčasný prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev svoj názor.



Tokajev totiž súhlasil s návrhom skupiny zákonodarcov vrátiť mestu Nursultan jeho pôvodný názov Astana, uviedol v utorok na Facebooku hovorca prezidenta Ruslan Žildibaj, ktorého cituje tlačová agentúra Bloomberg.



Zmena nasledovala po sérii ústavných reforiem schválených v júnovom referende, ktoré zbavili Nazarbajeva - dlhoročného vládcu tejto stredoázijskej krajiny - štatútu "doživotného vodcu".



Jedným z prvých Tokajevových krokov po tom, ako sa v roku 2019 stal Nazarbajevovým nástupcom, bolo premenovanie Astany na Nursultan - na znak oddanosti tomuto mužovi, ktorý vládol Kazachstanu tri desaťročia.



Astana, čo v kazaštine znamená "hlavné mesto", je metropola s povesťou fantazijnej modernej architektúry, ktorá je prirovnávaná k "Dubaju strednej Ázie".



Nazarbajev tam v roku 1997 presťahoval hlavné mesto z Alma-Aty, pričom využil bohatstvo zdrojov najväčšieho producenta energie v danom regióne na najatie zahraničných architektov, ktorí vystavali novú metropolu v kazašskej stepi.



Najvážnejšia výzva voči vedeniu krajiny od jej získania nezávislosti v roku 1991 sa začala v januári 2022 ako odpor voči zvyšovaniu cien pohonných hmôt a prerástla do nepokojov, pri ktorých zahynulo najmenej 230 ľudí.



Po týchto nepokojoch Tokajev zosadil Nazarbajeva z čela kazašskej bezpečnostnej rady a následne odstavil kľúčových spojencov tohto prvého prezidenta Kazachstanu.



Tokajev na jeseň vyhlásil predčasné prezidentské voľby, pričom uviedol, že predĺži funkčné obdobie prezidenta na sedem rokov a obmedzí pôsobenie hlavy štátu na jedno funkčné obdobie.



Ostatné miesta pomenované po Nazarbajevovi sa na počesť historickej úlohy tohto bývalého vodcu meniť nebudú. Nazarbajevovo meno nesú okrem iného aj letisko v hlavnom meste či tamojšia univerzita.



Nazarbajev stál na čele Kazachstanu od decembra 1991 do marca 2019. Tokajev je prezidentom od marca 2019.