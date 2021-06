Hlavné mesto Peru a pobrežné oblasti zasiahlo silné zemetrasenie

Lima 23. júna (TASR) - V peruánskej metropole Lima a pobrežných oblastiach v strednej časti Peru zaznamenali v utorok o 21.54 h miestneho času (v stredu 04.54 h SELČ) silné zemetrasenie. Ako informovala agentúra AFP, nateraz nie sú správy o obetiach alebo materiálnych škodách.



Peruánske seizmologické centrum uviedlo, že otrasy mali magnitúdu 6,0, zatiaľ čo americký geologický inštitút USGS, ktorý monitoruje zemetrasenia na celom svete, stanovil intenzitu zemetrasenia na 5,8.



Riaditeľ peruánskeho geofyzikálneho ústavu Hernando Tavera uviedol, že "to bolo jedno z najsilnejších zemetrasení" v Lime za posledné roky. "Bolo to zemetrasenie značného rozsahu, očakávame následné dotrasy," dodal.



Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo 33 kilometrov juhozápadne od mesta Mala, vzdialeného asi 100 kilometrov južne od Limy, hypocentrum ležalo v hĺbke 32 kilometrov, informovalo seizmologické centrum. Podľa AFP bolo dočasne prerušené telefonické spojenie s mestom Mala, kde žije približne 32.000 ľudí.



Starostka Limy Mala Sonia Ramosová v rozhovore pre rádio RPP informovala, že v meste, ktoré má takmer desať miliónov obyvateľov, vyhodnocujú škody po zemetrasení a hľadajú prípadné obete.



Obavy, že by zemetrasenie mohlo spôsobiť prívalové vlny cunami, sa nepotvrdili.



Peru každoročne zažije desiatky zemetrasení rôznej sily, pretože sa nachádza na tichomorskom Ohnivom kruhu, obzvlášť seizmicky aktívnej oblasti, kde sa stretajú tektonické dosky Zeme. Na americkom kontinente sa tento pás tiahne pozdĺž celého tichomorského pobrežia - od Aljašky po južné Čile.