Severoírske strany sa po troch rokoch sporov dohodli na obnovení vlády

Belfast 10. januára (TASR) - Severoírska republikánska strana Sinn Féin a probritská Demokratická unionistická strana (DUP) sa v piatok po troch rokov sporov dohodli na obnovení spoločnej vlády. Informovala o tom agentúra AP.



Líderka Sinn Féin Mary Louise McDonaldová oznámila, že jej strana "sa rozhodla opätovne vstúpiť" do vlády a "nominovať ministrov". "Sme pripravení pustiť sa do toho," dodala.



DUP ešte predtým vyhlásila, že "dohoda nie je dokonalá", ale je možné ju podporiť. "Čo sa týka (mocenskej) rovnováhy, existujú predpoklady na to, aby boli zhromaždenie a exekutíva obnovené férovým a vyváženým spôsobom," uviedla na margo dohody líderka DUP Arlene Fosterová.



K pokroku v rokovaniach medzi oboma stranami došlo po tom, ako predstavitelia britskej a írskej vlády vo štvrtok večer zverejnili návrh dohody zameraný na obnovenie severoírskej vlády.



Severoírska vláda sa rozpadla v januári 2017, keď Sinn Féin odmietla spolupracovať s DUP v súvislosti so škandálom okolo nadmernej štátnej podpory programu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorý mal stáť daňových poplatníkov takmer 500 miliónov libier.



K sporu oboch strán sa následne pridali i názorové nezhody v širších kultúrnych či politických otázkach - okrem iného napríklad o štatúte írčiny, ktorú chcela Sinn Féin povýšiť na úradný jazyk.



Severné Írsko, v ktorom sa obe zmienené strany delili o moc vo vláde od roku 2007 na základe podmienok stanovených v tzv. Veľkopiatkovej dohode z roku 1998, odvtedy vedie úradnícka vláda.