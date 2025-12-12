< sekcia Zahraničie
Hlavného prokurátora ICC súd v Moskve odsúdil na 15 rokov väzenia
Keďže Khan nie je v Rusku, očakáva sa, že rozsudok zostane zatiaľ do značnej miery bez následkov.
Autor TASR
Moskva 12. decembra (TASR) - Mestský súd v Moskve v piatok odsúdil niekoľkých predstaviteľov Medzinárodného trestného súdu (ICC) na dlhé tresty odňatia slobody. Hlavný prokurátor ICC Karim Khan bol v neprítomnosti odsúdený na 15 rokov väzenia, z ktorých deväť si má odpykať vo väzení a zvyšok v trestaneckom tábore pre páchateľov závažných trestných činov, uviedla v piatok ruská generálna prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Khan bol súdom v Moskve uznaný za vinného za to, že vydal pokyn na vydanie „vedome nezákonných zatykačov na ruských občanov“.
Khan v máji dočasne odstúpil zo svojej funkcie v ICC v súvislosti s vyšetrovaním údajných sexuálnych útokov. Mimo funkcie zostane do ukončenia vyšetrovania vznesených obvinení, ktoré on sám odmieta.
Ďalších osem sudcov ICC dostalo tresty odňatia slobody v trvaní od 3,5 do 15 rokov, uviedla agentúra DPA, píše TASR. Ruský Vyšetrovací výber uviedol, že odsúdení boli sudcovia ICC: Tomoko Akaneová, Rosario Salvatore Aitala, Sergio Gerardo Ugalde Godínez a Haykel Ben Mahfoud, ako aj predseda ICC Piotr Józef Hofmaňski a jeho zástupcovia Luz del Carmen Ibáez Carranzaová, Bertram Schmitt a Reine Adélaide Sophie Alapini-Gansouová.
Ide o sudcov ICC, ktorí sa podieľali na vydaní zatykačov na ruského prezidenta Vladimira Putina a detskú ombudsmanku Mariju Ľvovovú-Belovovú, uvádza sa v oznámení ruskej prokuratúry.
Agentúra Interfax doplnila, že zatykače na Putina a Ľvovovú-Belovovú vydala v marci 2023 predsúdna komora ICC v rámci vyšetrovania vojnového zločinu – nezákonnej deportácie detí z ukrajinských území okupovaných Ruskom. Rusko toto svoje konanie označuje za evakuáciu.
V reakcii na rozhodnutie ICC ruský Vyšetrovací výbor 20. marca 2023 začal trestné stíhanie voči sudcom ICC, ktorí zatykače vydali. Všetci odsúdení prokurátori a sudcovia ICC boli tiež v roku 2023 v Rusku vyhlásení za medzinárodne hľadané osoby. Medzinárodná policajná organizácia Interpol však po nich odmietla vyhlásiť pátranie.
ICC stíha podozrivých z vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, genocídy a agresie. Rusko nie je zmluvným štátom ICC a neuznáva jeho jurisdikciu.
