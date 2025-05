Hlavného prokurátora ICC vyšetrujú za údajné obťažovanie

Haag 16. mája (TASR) — Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan sa vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie údajného sexuálneho obťažovania rozhodol až do jeho ukončenia rezignovať na svoju funkciu. Oznámila to v piatok jeho kancelária, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Úrad OSN pre vnútorný dohľad (OIOS) začal vyšetrovať 55-ročného Khana vlani v novembri. Podľa médií bol obvinený zo sexuálneho obťažovania pracovníčky svojho úradu. Khan toto obvinenie poprel.



Jeho kancelárie uviedla, že Khanove právomoci budú dočasne vykonávať jeho zástupcovia.



Denník Wall Street Journal informoval, že obvinenia vzniesla Khanova asistentka, tridsiatnička, podľa ktorej sa jej v decembri 2023 nevhodne dotýkal. Tvrdila, že dotyky sa stupňovali, až ju Khan donútil k pohlavnému styku.



Po zverejnení týchto obvinení Khan vlani v októbri vyhlásil, že bude spolupracovať s vyšetrovateľmi, a obvinenia poprel.



Khan, britský právnik špecializujúci sa na medzinárodné trestné právo, nastúpil do funkcie hlavného prokurátora ICC v júni 2021. Počas jeho pôsobenia vydal ICC, ktorý od roku 2002 stíha obzvlášť závažné trestné činy, zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, vtedajšieho ministra obrany Joava Gallanta a niekoľkých vodcov palestínskej militantnej organizácie Hamas za údajné zločiny proti ľudskosti a údajné vojnové zločiny spáchané počas vojny v Pásme Gazy, ako aj zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za nelegálne únosy ukrajinských detí.



Predtým ho ICC menoval okrem iného za obhajcu bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora obvineného z vojnových zločinov v Sierra Leone, kenského prezidenta Williama Ruta obvineného zo zločinov proti ľudskosti či Sajfa Isláma Kaddáfího, syna zosnulého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. V rokoch 1997 - 2000 pôsobil na súdoch pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii a Rwande.