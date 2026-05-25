Hlavného vyjednávača s USA Kálíbáfa zvolili za predsedu parlamentu
Autor TASR
Teherán 25. mája (TASR) - Mohammad Báker Kálíbáf ako hlavný iránsky vyjednávač v rokovaniach so Spojenými štátmi bol opätovne zvolený do funkcie predsedu parlamentu. Informovala o tom v pondelok iránska tlačová agentúra Fárs, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, píše TASR.
Voľba vedenia parlamentu, ktoré tvorí predseda, dvaja podpredsedovia, traja dozorci a šesť tajomníkov, sa uskutočnila v pondelok ráno počas tretieho zasadnutia legislatívneho obdobia, uvádza Fárs. Členov predsedníctva v priamom hlasovaní volia všetci poslanci.
Kálíbáf okrem parlamentu vedie aj iránsku delegáciu v mierových rokovaniach so Spojenými štátmi. Washington v sobotu varoval pred „drvivou“ odvetou v prípade, že americký prezident Donald Trump znovu zaútočí na Teherán. Irán podľa jeho slov počas šesťtýždňového prímeria vo vojne na Blízkom východe obnovil svoje ozbrojené sily.
„Naše ozbrojené sily sa počas prímeria obnovili takým spôsobom, že ak Trump spácha ďalší bláznivý čin a opäť začne vojnu, pre Spojené štáty to bude určite viac drvivé a trpké ako v prvý deň vojny,“ napísal Kálíbáf na sociálnych sieťach.
