Hlavní prezidentskí kandidáti v Poľsku mierne stratili podporu

Varšava 27. decembra (TASR) - Dvaja hlavní súperi by už v prvom kole poľských prezidentských volieb získali silnú podporu a zvyšok kandidátov by ich preto nemal ohroziť. Vyplýva to z prieskumu agentúry United Surveys, ktorého výsledky zverejnili v piatok. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.



Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski ako kandidát vládnej centristickej Občianskej koalície (KO) by si v prvom kole zabezpečil prvé miesto s podporou 36,2 percenta voličov. Jeho hlavný rival Karol Nawrocki z opozičnej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), by bol druhý so ziskom 28,8 percenta hlasov.



V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom od 6. do 8. decembra obaja mierne stratili priazeň voličov o 0,7 a 1,5 percenta.



Na treťom mieste sa umiestnil Szymon Holownia, predseda dolnej komory parlamentu a líder koaličného stredopravého Poľska 2050, so ziskom 10,2 percenta hlasov. To je o 2,3 percenta viac ako v predchádzajúcom prieskume. Tesne štvrtý je kandidát krajne pravicovej Konfederácie Slawomir Mentzen s 10,1 percentnou podporou voličov. Jeho podpora stúpla o 2,8 percenta. Magdalena Biejatová z koaličnej Novej Ľavice si polepšila o jedno percento a získala 5,8 percenta hlasov.



V druhom kole prezidentských volieb by Trzaskowski porazil Nawrockého so ziskom 56,2 percenta hlasov (nárast o 5,9 percenta oproti predchádzajúcemu prieskumu). Nawrockého by volilo 35,9 percenta voličov (pokles o 5,3 percenta).



Prieskume sa uskutočnil od 20. do 22. decembra na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých Poliakov. Úmysel ísť voliť vyjadrilo 64,9 percenta opýtaných, ak by sa voľby konali túto nedeľu.



Voľby budú v máji 2025 a Poliaci si zvolia prezidenta na päťročné funkčné obdobie. Druhé funkčné obdobie súčasného prezidenta Andrzeja Dudu sa skončí v auguste 2025 a o opätovné zvolenie sa podľa poľskej ústavy už nemôže uchádzať.