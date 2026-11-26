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Hlavnou kurátorkou 62. benátskeho bienále bude kurátorka z Emirátov
Kasímová je zakladateľkou a riaditeľkou nadácie Sharjah Art Foundation, ktorá v SAE podporuje súčasné umenie a kultúrnu výmenu.
Autor TASR
Miláno 26. novembra (TASR) – Kurátorka zo Spojených arabských emirátov (SAE) Húr Kásimíová sa stala prvou Arabkou a siedmou ženou, ktorá povedie prestížnu medzinárodnú výstavu súčasného umenia Benátske bienále. Jeho 62. ročník sa uskutoční v roku 2028. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.
Kasímová je zakladateľkou a riaditeľkou nadácie Sharjah Art Foundation, ktorá v SAE podporuje súčasné umenie a kultúrnu výmenu. Od roku 2003 vedie aj Bienále v Šardžáhu a v roku 2015 pripravila expozíciu SAE na Benátskom bienále. Je o nej známe, že je dcérou vládcu emirátu Šardžá šejka Sultána bin Muhammada Kásimího.
Časopis ArtReview, ktorý sa venuje súčasnému umeniu, Kásimíovú v roku 2024 zaradil na prvé miesto svojho rebríčka najvplyvnejších osobností umeleckého sveta Power 100. Ocenil najmä jej podporu umelcov, ktorí pôsobia mimo hlavného prúdu.
Kásimíová bude ako hlavná kurátorka 62. ročníka bienále v Benátkach zodpovedná za výber ústrednej témy výstavy a umelcov, ktorí sa predstavia v jej hlavnej časti. Tá sa koná súbežne s expozíciami jednotlivých krajín, ktoré často vychádzajú z kurátorskej koncepcie hlavnej výstavy.
„Medzinárodná výstava La Biennale di Venezia bola dôležitou platformou pre mnohých z nás na celom svete,“ uviedla Kásimíová, ktorá bienále prvýkrát navštívila v roku 2005. Podľa nej bienále v Benátkach zostáva významným priestorom na stretávanie sa s tvorbou vplyvných umelcov a kurátorov.
Prezident bienále Pietrangelo Buttafuoco, ktorý navrhol Kásimíovej vymenovanie, ocenil jej schopnosť prepájať historickú pamäť a jej dedičstvo s otvoreným pohľadom na zložitosť súčasného sveta. Vyzdvihol tiež jej citlivosť pri vnímaní miest a ich obyvateľov.
Šesťdesiaty prvý ročník výstavy súčasného umenia v Benátkach, ktorý kurátorsky pripravila zosnulá Koyo Kouohová, sa skončil v nedeľu 22. novembra. Poznačili ho spory o účasť Ruska a Izraela, pre ktoré odstúpila medzinárodná porota. Namiesto tradičných Zlatých levov udelili iný typ ocenení a viacerí umelci na protest stiahli svoje nominácie.
Kasímová je zakladateľkou a riaditeľkou nadácie Sharjah Art Foundation, ktorá v SAE podporuje súčasné umenie a kultúrnu výmenu. Od roku 2003 vedie aj Bienále v Šardžáhu a v roku 2015 pripravila expozíciu SAE na Benátskom bienále. Je o nej známe, že je dcérou vládcu emirátu Šardžá šejka Sultána bin Muhammada Kásimího.
Časopis ArtReview, ktorý sa venuje súčasnému umeniu, Kásimíovú v roku 2024 zaradil na prvé miesto svojho rebríčka najvplyvnejších osobností umeleckého sveta Power 100. Ocenil najmä jej podporu umelcov, ktorí pôsobia mimo hlavného prúdu.
Kásimíová bude ako hlavná kurátorka 62. ročníka bienále v Benátkach zodpovedná za výber ústrednej témy výstavy a umelcov, ktorí sa predstavia v jej hlavnej časti. Tá sa koná súbežne s expozíciami jednotlivých krajín, ktoré často vychádzajú z kurátorskej koncepcie hlavnej výstavy.
„Medzinárodná výstava La Biennale di Venezia bola dôležitou platformou pre mnohých z nás na celom svete,“ uviedla Kásimíová, ktorá bienále prvýkrát navštívila v roku 2005. Podľa nej bienále v Benátkach zostáva významným priestorom na stretávanie sa s tvorbou vplyvných umelcov a kurátorov.
Prezident bienále Pietrangelo Buttafuoco, ktorý navrhol Kásimíovej vymenovanie, ocenil jej schopnosť prepájať historickú pamäť a jej dedičstvo s otvoreným pohľadom na zložitosť súčasného sveta. Vyzdvihol tiež jej citlivosť pri vnímaní miest a ich obyvateľov.
Šesťdesiaty prvý ročník výstavy súčasného umenia v Benátkach, ktorý kurátorsky pripravila zosnulá Koyo Kouohová, sa skončil v nedeľu 22. novembra. Poznačili ho spory o účasť Ruska a Izraela, pre ktoré odstúpila medzinárodná porota. Namiesto tradičných Zlatých levov udelili iný typ ocenení a viacerí umelci na protest stiahli svoje nominácie.