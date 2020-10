Hlavnou úlohou summitu EÚ je upokojenie situácie v Stredomorí

Brusel 1. októbra (TASR) - Lídri 27 členských štátov EÚ sa vo štvrtok poobede stretnú v Bruseli na mimoriadnom dvojdňovom zasadnutí Európskej rady, ktorého hlavnými témami bude hľadanie spôsobov ako zmierniť krízu vo východnom Stredomorí medzi Gréckom, Cyprom a Tureckom, prehodnotenie vzťahov s Čínou, situácia v Bielorusku, prípad otravy ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ozbrojené strety v Náhornom Karabachu, ale aj jednotný trh, priemyselná politika a digitálna transformácia.



Slovensko bude na summite zastupovať predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).



Mediálne najsledovanejšie výstupy z mimoriadneho summitu EÚ, ktorý sa mal pôvodne konať už minulý týždeň (24.-25.9) by mali podľa očakávaní súvisieť so sporom v Stredomorí, novým prístupom k Číne a možným sankčným zoznamom voči Bielorusom, ktorí sa dopustili volebných podvodov a represálií voči pokojným demonštrantom.



"Naše mimoriadne stretnutie vo štvrtok a piatok sa primárne zameria na pozíciu Európy vo svete a na našu schopnosť budovať si vlastnú os," uviedol predseda Európskej rady Charles Michel v pozývacom liste pre šéfov štátov a vlád.



Michel s odkazom na spor, za ktorým stojí Turecko a jeho nelegálne vrty vo výsostných vodách členov EÚ Cypru a Grécka, spresnil, že podstatou rokovaní bude vytvorenie priestoru pre konštruktívny dialóg s Ankarou s cieľom dosiahnuť stabilitu a bezpečnosť v celom regióne východného Stredomoria a zabezpečenie úplného rešpektovania zvrchovanosti a zvrchovaných práv všetkých členských štátov EÚ.



Cyprus žiada, aby EÚ uvalila sankcie na Turecko za jeho opakované prieskumy podmorských ložísk v oblasti, ktorá nepatrí do výsostných vôd Turecka. Ostatné členské štáty sa prikláňajú skôr k diplomatickému riešeniu s tureckou stranou. Viaceré diplomatické zdroje EÚ pred summitom naznačili, že prijatie sankcií proti Turecku je nepravdepodobné.



Únia má od roku 2016 dohodu s Tureckom o zastavení migrácie cez balkánsku trasu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tento rok už viackrát pohrozil, že dohodu môže porušiť a poslať do Európy státisíce utečencov pochádzajúcich prevažne zo Sýrie.



Ankara vystupňovala v auguste aj svoje už beztak napäté vzťahy s Gréckom, keď do spornej morskej oblasti vyslala plavidlo Oruc Reis, ktoré tam vykonáva seizmický prieskum.



Turecko a Grécko majú rozdielne názory na hranice kontinentálneho šelfu, v dôsledku čoho sa sporia o námornú jurisdikciu a práva na prieskum vo východnom Stredomorí.



V otázke vzťahov medzi EÚ a Čínou Michel upozornil, že Únia musí zabezpečiť vyváženejšie a vzájomne výhodné hospodárske vzťahy, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre všetky strany.



Summit začne o 15.00 h tradičným úvodným vystúpením predsedu Európskeho parlamentu. Pred samotným summitom sa stretnú lídri na zasadnutí ich politických rodín a naplánované je aj predsummitové stretnutie premiérov Vyšehradskej skupiny (V4).



Spravodajca TASR Jaromír Novak