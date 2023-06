Novou hlavnou žalobkyňou kosovského tribunálu sa stala K. Westová

Haag 2. júna (TASR) - Osobitný súd pre Kosovo (KSC) so sídlom v holandskom Haagu vymenoval v piatok do funkcie hlavnej žalobkyne bývalú americkú federálnu žalobkyňu Kimberly Westovú, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Westová pôsobila ako žalobkyňa Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v Haagu v rokoch 2008 až 2013 a bola členkou tímu, ktorý vyšetroval niekdajšieho politického vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča, uvádza KSC.



Do roku 2019 zaujímala poprednú pozíciu v kancelárii generálneho žalobcu v americkom štáte Massachusetts, v súčasnosti je spoločníčkou v bostonskej právnickej firme zaoberajúcej sa obhajobou osôb podozrivých z ekonomických zločinov.



Ako žalobkyňa KSC prevezme aj prípad bývalého kosovského prezidenta Hashima Thaciho.



"Je cťou byť zvolená do tejto dôležitej a náročnej úlohy. Teším sa, že sa pripojím k SPO (Úrad špeciálnej žalobkyne) a posuniem ich prácu vpred," uviedla Westová.



Vo funkcii nahradí Jacka Smitha, ktorý z kosovského tribunálu odišiel v vlani v novembri, aby dohliadal na trestné vyšetrovania bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tie súvisia s útokom Trumpových priaznivcov na americký Kapitol v roku 2021, údajným zasahovaním do volieb v štáte Georgia či tajnými dokumentmi.



KSC vznikol v roku 2015 so zámerom vyšetriť údajné zločiny príslušníkov Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) počas vojnového konfliktu v Kosove. Tribunál financuje Európska únia a riadi sa kosovskými zákonmi, ale jeho personál tvoria medzinárodní sudcovia a žalobcovia. Sídli v Haagu, aby sa zabránilo zastrašovaniu svedkov, keďže bývalí velitelia UCK stále dominujú v politickom živote Kosova.



V Kosove je aj po rokoch po ukončení konfliktu vysoké napätie. V pondelok prišlo počas protestov k násilným stretom medzi etnickými Srbmi a vojakmi mierových síl KFOR pod vedením NATO.