Utorok 5. máj 2026
Hlavnú stanicu v Salzburgu pre únik chemikálií uzavreli

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Viedeň 5. mája (TASR) - Pre únik nebezpečnej chemikálie z nákladného vlaku v pondelok uzavreli hlavnú železničnú stanicu v rakúskom meste Salzburg. Po niekoľkých hodinách ju opätovne otvorili, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a denníka Kronen Zeitung.

Hovorca miestneho hasičského zboru Werner Kloiber uviedol, že chemikáliou bol korozívny a horľavý metylát sodný, ktorý unikol z jedného z vagónov. Stanica bola okolo 17.30 h úplne uzavretá. Po približne dvoch hodinách hasiči operáciu ukončili a stanica obnovila svoju prevádzku.
