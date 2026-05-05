Hlavnú stanicu v Salzburgu pre únik chemikálií uzavreli
Autor TASR
Viedeň 5. mája (TASR) - Pre únik nebezpečnej chemikálie z nákladného vlaku v pondelok uzavreli hlavnú železničnú stanicu v rakúskom meste Salzburg. Po niekoľkých hodinách ju opätovne otvorili, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a denníka Kronen Zeitung.
Hovorca miestneho hasičského zboru Werner Kloiber uviedol, že chemikáliou bol korozívny a horľavý metylát sodný, ktorý unikol z jedného z vagónov. Stanica bola okolo 17.30 h úplne uzavretá. Po približne dvoch hodinách hasiči operáciu ukončili a stanica obnovila svoju prevádzku.
