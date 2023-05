Hlavný britský rabín sa zúčastní na korunovácii, šabat neporuší

Londýn 5. mája (TASR) - Medzi predstaviteľmi cirkví, ktorí sa zúčastnia na sobotňajšej korunovácii britského kráľa Karola III., bude aj hlavný britský rabín Ephraim Mirvis. V jeho prípade však organizátori museli vyriešiť aj problém, ako dosiahnuť, aby jeho účasť neporušila prísne pravidlá šabatu.



Mirvis v rozhovore pre televíziu Sky News ocenil, že organizátori zvolili rešpektujúci a citlivý prístup: ponúkli mu dokonca, aby spolu s manželkou v noci na sobotu prespali v Paláci sv. Jakuba, takže na obrady v neďalekom Westminsterskom opátstve sa budú môcť presunúť pešo. Ak by použili nejaké motorové vozidlo, porušili by šabat.



Rabín Mirvis tiež vyzdvihol, že k príprave piatkovej večere s "korunovačným kurčaťom" bol prizvaný dodávateľ kóšer potravín.



Po korunovačnej bohoslužbe sa hlavný rabín pripojí k vodcom moslimskej, hinduistickej, sikhskej a budhistickej komunity v Británii a spoločne prednesú vyhlásenie adresované novokorunovanému panovníkovi.



"Bude to pomerne krátke, ale mimoriadne silné," objasnil Mirvis, pričom kvitoval, že v opátstve nebude musieť hovoriť do elektronického mikrofónu - opäť z dôvodu rešpektovania židovského sviatku.



Rabín v rozhovore informoval, že sa o svojej účasti na korunovácii radil so sudcami britského židovského súdu Beth Din, ktorí sa zhodli, že v tento šabat je prípustné vstúpiť do kresťanského chrámu, a to z úcty k pozvaniu od panovníka.



Bohoslužba vo Westminsterskom opátstve bude väčšinou čerpať z kresťanskej liturgie, keďže Karol III. skladá prísahu, že bude slúžiť ako "obranca (protestantskej) viery" a chrániť etablovanú anglikánsku cirkev.



Kráľ sa však dlhodobo zaujíma o prekonávanie náboženských rozdielov a často hovoril o tom, že bude pôsobiť ako "obranca viery" vo všeobecnosti, keďže Británia sa počas 70 rokov panovania jeho zosnulej matky kráľovnej Alžbety II. stala multikultúrnejšou.



Agentúra AFP pripomenula, že v Británii je čoraz viac ľudí,ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu: pri sčítaní ľudu v roku 2021 sa za kresťanov označilo približne 27,5 milióna ľudí, teda 46,2 percenta v Anglicku a Walese, čo je o 13,1 percentuálneho bodu menej ako v roku 2011.



Počet tých, ktorí uviedli, že sú "bez vyznania", vzrástol o 12 percentuálnych bodov - na 37,2 percenta.



Moslimovia predstavovali 6,5 percenta populácie, za nimi v poradí nasledovali hinduisti, sikhovia, budhisti a židia.