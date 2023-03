Hlavný cieľ marcového summitu EÚ je oživiť konkurencieschopnosť Európy

Brusel 23. marca (TASR) - Posilnenie konkurencieschopnosti EÚ je ústrednou témou dvojdňového summitu, ktorý sa vo štvrtok začína v Bruseli. Hovoriť budú aj o Ukrajine, spoločnej obrane, obchodnej politike a reforme hospodárskeho riadenia, informuje spravodajca TASR.



Zasadnutie Európskej rady sa začne už doobeda, keď premiéri a prezidenti privítajú generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Prvá časť debát bude venovaná situácii na Ukrajine, ktorú by mal vo videopríhovore predstaviť prezident Volodymyr Zelenskyj. Potom by sa mal odobriť nový akčný plán vojenskej pomoci Ukrajine, spoločné zaobstarávanie vojenskej techniky a postaviť sa proti obchádzaniu sankcií uvalených na Rusko.



Hlavná časť štvrtkových debát bude zameraná konkurencieschopnosť - ako pri súčasnej geopolitickej a ekonomickej situácii udržať v Európe priemysel, inovačné podniky a zelené technológie budúcnosti. EÚ upozorňuje, že Čína ovládla svetový obchodný reťazec s cennými surovinami. V Európe sa ťaží len desať percent z nich a to ju robí zraniteľnou. Jedným z riešení recyklácia, obehová ekonomika a užšia integrácia jednotného trhu.



V téme obchodnej politiky EÚ narazila na isté "mantinely" pri presadzovaní sociálnych, ľudskoprávnych a ekologických tém do obchodných dohôd. Preto musí konať pragmatickejšie pri uzatváraní obchodných dohôd.



Lídri EÚ si vypočujú návrhy Európskej komisie o reforme európskeho trhu s elektrinou, pokroku pri spoločných nákupoch plynu a stabilizácii cien energií, novom zákone o priemysle s nulovými emisiami či pláne obmedziť závislosť Európy na dovoze strategických surovín.



Mediálne ťažšie uchopiteľná je reforma hospodárskeho riadenia EÚ, o čom sa hovorí už od roku 2018. Súčasný zložitý rámec fiškálnych pravidiel mnohé členské krajiny nevnímajú ako hodnoverný. V minulosti aj veľké krajiny EÚ beztrestne porušovali Pakt rastu a stability. EK ku koncu tohto roka navrhuje vypnutie všeobecnej únikovej doložky, ktorá platila počas koronakrízy a po vypuknutí vojny na Ukrajine, a ktorá dovoľovala členom EÚ sa zadlžovať.



Rok 2024, rok eurovolieb, by mal byť pri absencii dohody o nových fiškálnych pravidlách prechodným obdobím, kým začnú platiť nové pravidlá. Summit má potvrdiť odporúčania EK, aby krajiny hospodárili zodpovedne a zdržanlivo; konkrétnejšie návrhy hospodárskeho riadenia má EK zverejniť do konca tohto roka.



Piatkový záver rokovaní bude v znamení rokované lídrov 20-člennej eurozóny, na ktorom sa zúčastnia aj najvyšší zástupcovia Európskej centrálnej banky (ECB).