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Hlavný index nemeckej burzy DAX prvýkrát prekonal hranicu 25.900 bodov
Rast zaznamenal aj index MDAX, ktorý združuje stredne veľké a menšie podniky.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. júla (TASR) - Hlavný index nemeckej burzy DAX zaznamenal v pondelok nový rekord, keď nakrátko prekonal hranicu 25.900 bodov, prvýkrát v histórii. V ďalšom raste však index nepokračoval, keďže investori začali vyberať zisky. Informovala o tom agentúra DPA.
DAX následne uzatvoril na úrovni 25.817,89 bodu, čo predstavuje rast o 0,15 %. Kľúčový index má za sebou viacero úspešných dní, keď už vo štvrtok 2. júla prekonal svoje predchádzajúce maximum zaznamenané pred zhruba šiestimi mesiacmi a v raste pokračoval aj v piatok, keď prekonal hranicu 25.800 bodov.
Rast zaznamenal aj index MDAX, ktorý združuje stredne veľké a menšie podniky. Na záver pondelkového obchodovania vzrástol o 0,90 % a uzatvoril ho na úrovni 33.291,24 bodu.
Napriek ostatnému vývoju niektorí analytici pochybujú o tom, že tento vývoj je udržateľný. Analytik Christoph Geyer povedal, že trh je už prekúpený, čo zvyšuje riziko korekcie. Jochen Stanzl, hlavný analytik v Consorsbank, zasa poukázal na relatívne nízky objem obchodov v posledných obchodných dňoch. To podľa neho vyvoláva pochybnosti o udržateľnosti ostatného vývoja hlavného indexu.
DAX následne uzatvoril na úrovni 25.817,89 bodu, čo predstavuje rast o 0,15 %. Kľúčový index má za sebou viacero úspešných dní, keď už vo štvrtok 2. júla prekonal svoje predchádzajúce maximum zaznamenané pred zhruba šiestimi mesiacmi a v raste pokračoval aj v piatok, keď prekonal hranicu 25.800 bodov.
Rast zaznamenal aj index MDAX, ktorý združuje stredne veľké a menšie podniky. Na záver pondelkového obchodovania vzrástol o 0,90 % a uzatvoril ho na úrovni 33.291,24 bodu.
Napriek ostatnému vývoju niektorí analytici pochybujú o tom, že tento vývoj je udržateľný. Analytik Christoph Geyer povedal, že trh je už prekúpený, čo zvyšuje riziko korekcie. Jochen Stanzl, hlavný analytik v Consorsbank, zasa poukázal na relatívne nízky objem obchodov v posledných obchodných dňoch. To podľa neho vyvoláva pochybnosti o udržateľnosti ostatného vývoja hlavného indexu.