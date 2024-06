Hlavný lekár USA klasifikoval násilie so zbraňami ako zdravotnú krízu

Washington 25. júna (TASR) — Prvýkrát v dejinách hlavný lekár Spojených štátov klasifikoval v utorok násilie s použitím zbraní ako "krízu verejného zdravia". TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Vivek Murthy, ktorého nominoval prezident Joe Biden, zdôvodnil toto svoje rozhodnutie tým, že zbrane zapríčinili "straty na životoch, nepredstaviteľnú bolesť a hlboký smútok príliš mnoho Američanom".



Ako sa uvádza v správe odvolávajúcej sa na údaje od vládnych agentúr a iných zdrojov, Spojené štáty predstavujú výnimočný prípad z dôvodu vysokého počtu zranení a úmrtí spôsobených strelnými zbraňami — najmä pokiaľ ide o deti.



Strelné zbrane sa v posledných rokoch stali hlavnou príčinou smrti občanov USA vo veku od jedného do 19 rokov. Len v roku 2022 zomrelo pri incidentoch so strelnými zbraňami viac ako 48.000 ľudí.



Strelné zbrane zabijú v USA 11-krát viac mladých ľudí ako vo Francúzsku, 36-krát viac ako v Nemecku a 121-krát viac ako v Japonsku.



Murthy, ktorého úrad má obmedzené právomoci, ale zohráva významnú úlohu v otázkach verejného zdravia, sa preto vyslovil za investície do výskumu násilia so zbraňami, vzdelávacích programov, psychologickej a psychiatrickej starostlivosti a za prísnejšie kontroly potenciálnych kupcov zbraní. Okrem toho musí byť povinné bezpečné skladovanie zbraní a zakázané útočné strelné zbrane.



"Nemusíme pokračovať touto cestou a nemusíme naše deti naďalej vystavovať hrôze, ktorú predstavuje násilie so strelnými zbraňami," povedal Murthy pri zverejnení správy.



V Spojených štátoch je viac zbraní ako obyvateľov. Podľa prieskumov je väčšina Američanov za prísnejšie zákony o zbraniach, takéto iniciatívy však doteraz opakovane zlyhali na odpore konzervatívnych republikánov v Kongrese a mocnej zbraňovej lobby, najmä zo strany Národnej asociácie držiteľov zbraní (NRA).



Šéf jej lobbystickej odnože Randy Kozuch na sieti X v reakcii napísal, že "Amerika má problém so zločinom páchaným zločincami" a Murthyho návrhy označil za "pokračovanie vojny Bidenovej administratívy proti vlastníkom zbraní, ktorí dodržiavajú zákony".