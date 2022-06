Hlavný moskovský rabín odišiel z Ruska pre nesúhlas s vojnou

Moskva 8. júna (TASR) - Hlavný moskovský rabín Pinchas Goldschmidt je "v exile" po tom, ako odolal tlaku ruských úradov, ktoré od neho žiadali vyjadrenie podpory pre vojnu na Ukrajine. Tvrdí to manželka jeho syna, novinárka Avital Chizhiková-Goldschmidtová. TASR správu prevzala v stredu z denníka The Guardian.



"Konečne môžem oznámiť, že moji svokrovci - moskovský hlavný rabín (Pinchas Goldschmidt) a Rebbetzin Dara Goldschmidtová - boli pod tlakom úradov, aby verejne podporili takzvanú ruskú špeciálnu operáciu na Ukrajine," napísala novinárka na Twitteri a dodala, že jej svokrovci túto požiadavku odmietli. Dva týždne po začiatku ruskej invázie podľa nej odleteli do Maďarska, navštívili niekoľko ďalších krajín až napokon skončili v Izraeli.



The Guardian pripomenul, že Goldschmidt je hlavným moskovským rabínom od roku 1993 a zároveň je jedným z najvplyvnejších židovských predstaviteľov v Rusku. V utorok bol zvolený na ďalšie sedemročné funkčné obdobie. Jeho úlohy bude plniť zástupca v Moskve.