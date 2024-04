Hlavný rival izraelského premiéra vyzval na predčasné voľby

Jeruzalem 4. apríla (TASR) - Izraelský minister Benny Gantz, člen vojnového kabinetu a hlavný rival premiéra Benjamina Netanjahua, vyzval v stredu na predčasné parlamentné voľby v septembri. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Netanjahu čelí tlaku z viacerých strán, vrátane protestov žiadajúcich zvýšenie úsilia o zaistenie prepustenia rukojemníkov zadržaných pri útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy.



"Musíme si po dohode stanoviť termín volieb na september, alebo ak chcete, na prvé výročie vojny," povedal Gantz, ktorý je aj zákonodarcom, v príhovore zo svojho úradu v izraelskom parlamente (Knesete).



Netanjahuova strana Likud výzvu odmietla, ale privítal ju líder amerického Senátu Chuck Schumer. Ten tiež minulý mesiac vyzval na nové voľby, keď ostro kritizoval Netanjahuov prístup k vojne.



"Keď popredný člen izraelského vojnového kabinetu vyzýva na predčasné voľby a vyše 70 percent izraelských obyvateľov s tým podľa veľkého prieskumu verejnej mienky súhlasí, viete, že je pravý čas to urobiť," napísal senátor Schumer na sociálnej sieti X.



Predčasné voľby si vyžadujú súhlas 61 volených predstaviteľov, čiže väčšinu poslancov v Knesete. Likud tam má najviac kresiel, ale nie väčšinu.



Netanjahuov Likud uviedol, že voľby v Izraeli v čase vojny "by nevyhnutne viedli k ochromeniu" a uškodili by boju armády v Pásme Gazy.



Na demonštráciách odporcov Netanjahua sa v posledných týždňoch zúčastňovali tisíce ľudí, a predovšetkým od soboty, najmä v Tel Avive a Jeruzaleme. Protestujúci ľudia a príbuzní rukojemníkov odvlečených 7. októbra žiadali odstúpenie premiéra.



Podľa najnovšieho prieskumu by v prípade predčasných volieb mal Gantz slušný náskok pred Netanjahuom, ktorého popularita klesla práve po útoku Hamasu zo 7. októbra.