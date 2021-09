Hlavný obžalovaný z parížskych útokov:Zaobchádzajú s nami ako so psami

Paríž 9. septembra (TASR) - Salah Abdeslam, hlavný obžalovaný v prípade parížskych teroristických útokov z novembra 2015, pri ktorých zahynulo 130 osôb, sa na súde v stredu sťažoval, že justičné orgány s obvinenými zaobchádzajú ako so psami. Informovala o tom agentúra AFP.



V rámci toho najväčšieho procesu v modernej histórii Francúzska je obžalovaných dokopy 20 ľudí, pričom šiestich súdia v neprítomnosti. Väčšine hrozí doživotný trest.



Jediný preživší člen útočiacich kománd Abdeslam, ktorý počas policajných výsluchov doteraz vždy mlčal, na začiatku stredajšieho pojednávania odpovedal na základné otázky vyhýbavo a provokatívne. Keď ho súd požiadal, aby sa identifikoval, uviedol, že "niet boha okrem Alaha".



Keď sudca pojednávanie prerušil, pretože jednému z obžalovaných prišlo zle, Abdeslam zakričal, že s ním a jeho spoluobvinenými vo väzení "zaobchádzajú ako so psami". Abdeslam je vo väzení od apríla 2016, pričom väčšinu času trávi na samotke.



Abdeslam je jediným obžalovaným z vraždy. Ďalšie osoby čelia obvineniam z pomoci pri organizácii alebo financovaní útokov či z napomáhania útočníkom pri úteku.



Ako píše agentúra AP, viacerí pozostalí a príbuzní obetí pred začiatkom procesu povedali, že si chcú vypočuť svedectvá a výpovede, aby lepšie porozumeli, čo sa počas útokov odohralo.



Polícia v centre Paríža prijala prísne bezpečnostné opatrenia. Súdny proces sa odohráva v špeciálne vybudovanej súdnej sieni. Obžalovaných jedného po druhom odviedli do časti oddelenej bezpečnostným sklom. Všetci účastníci pojednávania museli prejsť niekoľkými bezpečnostnými kontrolami.



"Teroristická hrozba vo Francúzsku je vysoká, najmä počas tohto súdneho procesu," povedal minister vnútra Gérald Darmanin pre rozhlasovú stanicu France Inter.



Počas procesu, ktorý by mal trvať deväť mesiacov, bude vypovedať viac ako 1800 ľudí vrátane príbuzných obetí útokov. Pozostalí budú vypovedať od 28. septembra. Predpokladá sa, že len táto časť pojednávania potrvá päť týždňov.



Vyšetrovanie útokov z 13. novembra 2015 v Paríži, ku ktorým sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát, uzavreli vyšetrovatelia v roku 2019. Atentáty podľa nich spáchali tri deväťčlenné komandá. Jedno z nich zaútočilo počas koncertu v hudobnom klube Bataclan, kde zahynulo 90 ľudí. Členovia ďalšieho strieľali do ľudí na terasách barov a reštaurácií neďaleko spomínaného klubu, pričom zahynulo 39 ľudí. Jeden človek prišiel o život pri útoku, ktorého terčom bol štadión Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis.



Polícia pri vyšetrovaní odhalila džihádistickú bunku, ktorej členovia operovali najmä na území Belgicka. Táto bunka spáchala v marci 2016 útoky na letisku a v metre v Bruseli, pri ktorých zahynulo 32 ľudí.