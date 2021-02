Hlavný obžalovaný z vraždy Francúza Gourdela dostal trest smrti

Alžír 19. februára (TASR) - Hlavného obžalovaného v prípade vraždy francúzskeho občana odsúdili vo štvrtok v Alžírsku na trest smrti. Ide o prípad z roku 2014, keď skupina alžírskych džihádistov uniesla a popravila horského vodcu Hervého Gourdela. K brutálnej vražde sa prihlásila džihádistická frakcia napojená na Islamský štát (IS). Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Gourdel (55) sa stal obeťou únosu, keď preskúmaval členitý masív v národnom parku Džurdžura, ktorý je lákadlom pre zahraničných turistov, ale aj útočiskom pre džihádistov.



Abdalmálik Hamzáwí bol uznaný za vinného a odsúdený na trest smrti, aj keď od roku 1993 v Alžírsku platí moratórium na popravy.



On sám pred súdom poprel, že by sa bol podieľal na únose a zabití Gourdela. Vyhlásil, že bol obvinený, len aby "celý prípad uzavrel a aby boli Francúzi spokojní".



Šesť ďalších osôb, ktoré tiež predstúpili pred súd, bolo oslobodených spod obvinenia, že o Gourdelovom únose neinformovali úrady včas.



Piati z nich boli Gourdelovými spolulezcami a pred únosom s ním strávili 14 hodín. Štyria z tejto skupiny pred súdom označili Hamzáwího za jedného z únoscov.



Šiestym oslobodeným z tejto skupiny je muž, ktorému únoscovia ukradli auto použité na prepravu Gourdela.



Súd sa vo štvrtok začal so 14 obžalovanými, z ktorých osem bolo obvinených z členstva v džihádistickej skupine a z únosu a vraždy Gourdela. V prítomnosti bol súdený len Hamzáwí, ostatní siedmi boli na trest smrti odsúdení tiež, ale v neprítomnosti.



Gourdelova vražda vyvolala pobúrenie vo Francúzsku aj v Alžírsku. Pripomenula i občiansku vojnu medzi islamistami a armádou v rokoch 1992-2002, ktorá si vyžiadala asi 200.000 mŕtvych.



Ku Gourdelovej vražde došlo po tom, ako IS v lete roku 2014 ovládol severný Irak a Sýriu a vyhlásil tam svoj kalifát.



Francúzovi únoscovia žiadali ukončenie leteckých útokov proti IS v Iraku a Sýrii, ktoré aj za účasti Francúzska podnikala koalícia síl vedená Spojenými štátmi. Paríž ich požiadavku odmietol.



Gourdelovo telo sa podarilo získať až v januári roku 2015 po operácii, na ktorej sa zúčastnilo asi 3000 alžírskych vojakov. Jeho pozostatky boli nájdené v hrobe s nastraženou výbušninou.