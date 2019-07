Hlavný podozrivý z vraždy politika CDU stiahol svoje priznanie

Pôvodne sa k zločinu po zadržaní políciou a po počiatočnom mlčaní priznal 45-ročný pravicový extrémista Stephan E. s tým, že konal sám.

Berlín 2. júla (TASR) - Hlavný podozrivý v prípade vraždy nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ku ktorej došlo začiatkom júna v meste Wolfhagen v spolkovej krajine Hesensko, stiahol svoje priznanie. S odvolaním sa nemenovaný zdroj o tom v utorok informovala agentúra DPA.



Pôvodne sa k zločinu po zadržaní políciou a po počiatočnom mlčaní priznal 45-ročný pravicový extrémista Stephan E. s tým, že konal sám.



Nemecká spolková prokuratúra však údajné rozhodnutie Stephana E. stiahnuť svoje priznanie komentovať odmietla.



Podozrivý, ktorého zadržali 15. júna, pôvodne tiež povedal, že vlastní viacero zbraní — okrem vražednej zbrane aj opakovaciu brokovnicu a samopal typu Uzi vrátane munície. Uviedol i podrobnosti o tom, ako sa k nim dostal, a opísal, kde ich ukryl.



Lübckeho našli 2. júna na terase jeho domu vo Wolfhagene so strelným zranením hlavy. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice.



Vyšetrovatelia predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom, keďže Lübcke sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo dostával vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.