Hlavný poradca premiéra Cummings s okamžitou platnosťou odstúpil

Londýn 13. novembra (TASR) - Najvplyvnejší poradca britského premiéra Borisa Johnsona Dominic Cummings v piatok odstúpil s okamžitou platnosťou. Urobil tak po tom, čo britské médiá v noci na piatok informovali, že Cummings sa rozhodol odísť z funkcie hlavného poradcu do Vianoc. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.



"Dom Cummings nadobro v noci odišiel z Downing Street 10 (sídla premiéra), rozhodol sa nezostávať až do Vianoc," napísal na Twitteri hlavný politický komentátor britskej rozhlasovej digitálnej stanice Times Radio Tom Newton Dunn. Tú istú informáciu priniesli neskôr aj televízie BBC a Sky News.



Úrad premiéra Johnsona sa zatiaľ k situácii nevyjadril.



Cummings opustil londýnske sídlo premiéra na ulici Downing Street s jednou škatuľou, ako zachytávali snímky fotografa agentúry Reuters.



Cummings bol jedným z prvých, ktorých Johnson vymenoval do funkcie po tom, čo sa vlani v júli stal premiérom. Cummings už v januári vo svojom blogu napísal, že svoj post plánuje opustiť do konca tohto roka. Televízia Sky News však píše, že k jeho rozhodnutiu zrejme prispeli spory na Downing Street, ktoré sú pravdepodobne aj dôvodom nečakaného odstúpenia ďalšieho z vplyvných Johnsonových poradcov Leea Caina.



Cain, ktorý bol zároveň Cummingsovým blízkym spolupracovníkom a šéfom pre komunikáciu Downing Street, oznámil svoju rezignáciu v stredu neskoro večer s tým, že zo svojej funkcie odstúpi do konca roka.



Cummings i Cain sa podieľali na probrexitovej kampani pred referendom v roku 2016, v ktorom Briti tesnou väčšinou rozhodli o vystúpení z Európskej únie.